2022: ¿el año en que Cencosud dejó atrás a Falabella?

Los dos grandes del retail chileno, Falabella y Cencosud, están en permanente competencia por los gustos y fidelidad de los consumidores.

Y aunque un estudio realizado por la consultora de data insight local Kawes Lab, reveló este fin de semana que el brazo web de Falabella -falabella.com- se posicionó como el marketplace de mayor protagonismo en el comercio electrónico en el mercado chileno, con el 64% de las preferencias de los compradores online, las cifras de utilidades y las calificaciones más recientes cuentan otra historia.

A principios de marzo, la firma de la familia Solari Heller dio a conocer sus resultados financieros de 2022, donde el holding registró ganancias por US$ 105 millones, lo que representa una importante caída en relación a 2021.

“A pesar de haber aumentado sus ingresos en 1,2%, Falabella, reporta pérdidas en sus negocios no bancarios, ya que el margen bruto cayó y terminó presentando una pérdida neta de US$ 10,383 millones del año 2022”, dice a AméricaEconomía Francia Schurmann, académica de la escuela de negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI).

Esta cifra de -86% está muy por debajo de la ganancia de US$ 547 millones que había reportado el año previo.

“En términos consolidados, el Banco Falabella salva al Grupo Falabella, ya que colaboró con una utilidad de poco más de US$ 170 millones, dejando la utilidad después de impuestos consolidada en números azules”, detalla Schurmann, quien realizó un análisis comparativo de los números de Falabella respecto de los resultados de Cencosud junto al profesor de la UAI, Nicolás Martinez, también de la escuela de Negocios.

“En el caso de Falabella, tanto los supermercados Tottus como las tiendas por departamento Falabella pierden, y las que sacando la cara por el grupo son las tiendas de mejoramiento del hogar, Home Center, y los bienes inmobiliarios comandados por Mall Plaza”, agrega la profesora de la UAI.

Además, el golpe se extendió a nivel de inversionistas, ya que Fitch Ratings aplicó para Falabella una calificación con perspectiva negativa, bajando a BBB a BBB-, lo que refleja "las expectativas de la agencia de un entorno operativo desafiante con costos operativos e inversiones mayores para apoyar la estrategia digital de la compañía, una incapacidad continua para trasladar completamente los aumentos de precios a los clientes y un entorno competitivo más agresivo".

En tanto que su competidor Cencosud, a nivel de calificaciones, está un escalón por encima de Falabella en Fitch Ratings, con un apalancamiento neto ajustado de 3,2x al 30 de septiembre de 2022, versus 4,7x de una Falabella endeudada para solventar sus estrategias de crecimiento.

Además del tema de la deuda, la clasificadora considera que los formatos minoristas que tiene Cencosud están más orientados al segmento de alimentos y supermercados, que se considera más defensivo durante un entorno macroeconómico débil como el que se vive hoy. Los formatos minoristas de Falabella, en cambio, están orientados principalmente al segmento no alimentario.

EL BUEN AÑO DE CENCOSUD

Desde la otra acera, y aunque también tuvo un 2022 menos espectacular que 2021, Cencosud cerró 2022 con récords en ingresos y EBITDA Ajustado.

De acuerdo con los resultados financieros informados a la autoridad local para inicios de marzo, la compañía registró ingresos por US$ 16.358 millones, es decir, un aumento de un 25,8% comparado con el año anterior, y un incremento de 13,1% en su EBITDA Ajustado en igual período, el cual ascendió a US$c1.817 millones.

“El Estado de Resultados de Cencosud reporta para el año 2022 los mayores ingresos de su historia, pero el ejercicio anterior mostraba mayores utilidades netas”, aclara Francia Schurmann.

De hecho, a pesar de que operacionalmente las utilidades crecieron un 8,5%, en el último reporte, las utilidades netas cayeron en un 18,2%, golpeadas fuertemente por los componentes no operacionales del financiamiento.

La académica indica que esto se debe al encarecimiento de tres factores esenciales: por una parte los gastos de administración subieron en un 29% durante 2022. En segundo lugar, el costo del financiamiento en Unidades de Fomento (UF) -el índice chileno que permite reflejar las variaciones del IPC en las transacciones, especialmente inmobiliarias- aumentó 63% respecto del periodo anterior, y finalmente por el efecto del tipo de cambio, que aumentó en un 85%, encareciendo sus pasivos en dólares estadounidenses significativamente.

Con todo, al comparar unidades de negocio, mientras su competidor Falabella pierde dinero con sus tiendas por departamentos y supermercados Tottus, para Cencosud tanto los supermercados Jumbo y Santa Isabel, como los centros comerciales, las tiendas de mejoramiento del hogar Easy y las tiendas por departamento París ganan dinero, indistintamente.

“Si consideramos que Easy obtiene ingresos que son prácticamente del 60%, pero consigue una utilidad que es casi cuatro veces mayor. El margen neto de utilidad de Easy es de 14,63% y Homecenter es de 1,76%, ¡Más claro que el agua!”, destaca la académica

En tanto que en su área de real estate, Cencosud Shopping, también mostró un buen desempeño, cerrando 2022 con un crecimiento de 31,9% con respecto al año anterior, explicado por incrementos de 38,3% en Perú y 32,2% en Chile, contrarrestado parcialmente por la reducción experimentada en sus inversiones inmobiliarias de Colombia.

¿POR QUÉ LAS DIFERENCIAS?

Con supermercados, real estate, tiendas por departamentos y de mejoramiento del hogar, además de exitosas incursiones en países del continente -tanto Falabella como Cencosud están en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Uruguay. Falabella tiene presencia en México, mientras Cencosud desde 2022 está presente en Estados Unidos, tras la compra de The Fresh Market- las diferencias en crecimiento y gestión han mostrado más éxito en el caso de la familia Paulmann.

Francia Shurmann reconoce esta ventaja más allá de los resultados financieros, tomando en cuenta el factor de retención y captación de clientes finales.

“Independientemente de todas las inversiones realizadas por Cencosud, hay aspectos a considerar como la estrategia de captación de hasta 160% nuevos clientes en algunas de sus unidades de negocios, llegando a una retención de clientes con cifras sobre el 50%”, detalla.

Si bien la académica reconoce que Falabella está haciendo una fuerte inversión no solo con Ikea, sino también con la expansión de su marketplace, lo que implica una inversión en RRHH y capacidad logística y en infraestructura digital no menor, advierte que Cencosud, si bien ha invertido tanto como Falabella en nuevas tiendas, en metros cuadrados nuevos, no ha dejado de lado otros aspectos de gestión.

“Si comparo con la fidelización y captación de nuevos clientes de Cencosud respecto de Falabella, puede ser que en Falabella se hayan centralizado solamente en las inversiones y la expansión. Y a veces sucede que el foco se pierde y no se preocupan del cliente final”, teoriza Schurmann.

Su apreciación se basa en la denominada estrategia de crecimiento de Ansoff, estudiada en el sector de management empresarial.

“Muchas veces, cuando las firmas están creciendo, se enfocan solo en una parte del negocio: el crecimiento, y se olvidan del mercado interno o de otros factores. Ese fenómeno no lo he visto en Cencosud (...) Yo diría que hay un orden en la estrategia de crecimiento de Cencosud. Es lo que yo he podido observar a través del tiempo, todos estos años”, concluye.