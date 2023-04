Academia valida estrategia del Litio chilena

La Estrategia Nacional del Litio difundida por el Gobierno chileno la semana pasada entrega las reglas claras sobre las regulaciones, en especial la sustentabilidad, para que los privados inviertan en el país, afirmó el director del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, Marcos Flores.

"El Gobierno, al tomar el control, básicamente al ser el controlador de esta operación de extracción, definiría con mayor fuerza cuáles serían las regulaciones y establecer claridad en cuanto a la sustentabilidad de cada una de las operaciones", explicó el académico.

No obstante, el también director alterno del Núcleo Milenio de Materiales Multifuncionales para la Ciencia Aplicada de Superficies, del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile, remarcó que esto es sin necesariamente que el Gobierno o el Estado, a través de algunas empresas se convierta en el operador que realiza la extracción.

"Porque para ello creo que no hay capacidad y sería una holgura tratar de establecer capacidades que no existen, porque es una empresa muy grande y se mueve muy rápido", precisó sobre la participación de una empresa del Estado en particular.

Para Flores, la Estrategia Nacional del Litio de Chile es una "buena iniciativa" porque plantea un plan de desarrollo en una materia estratégica a nivel mundial.

En este sentido, el experto destacó el anuncio de una creación de un Instituto Tecnológico y de Investigación Público del Litio y los Salares.

"Va a tener una profunda connotación de estudio, de desarrollo de investigación y de innovación para medir el impacto medioambiental en los salares para hacer estudios que vinculen a la academia o que quienes realizan investigación en los salares y el impacto se produzca ahí (...) de tal forma que se produzca el menor impacto posible, y todo ello va a ser regulado desde el Estado", detalló.

En esta línea, indicó que es a nivel estatal que se definirá cuáles son las metodologías que van a ser permitidas en salares específicos.

"De esa forma, los privados van a tener mucho más clara cuáles son las faenas, en qué condiciones y cómo las van a poder ejecutar y van a poder hacer el cálculo más rápido. Si dicho negocio le va a ser rentable o no", complementó.

Para el entrevistado, con la estrategia presentada por el Gobierno chileno, las empresas también deberán preocuparse por la innovación.

"No solo con el proceso extractivo, sino en lo que denominan en las empresas mineras, que es lo que sucede aguas abajo; qué es lo que pasa con el desarrollo de los materiales y cómo también buscar socios que deseen trabajar con esta materia prima en Chile. Esto puede resultar muy atractivo, porque también atraería otros actores que uno podría encontrar para hacer desarrollo en la academia, por ejemplo", destacó.

Flores apuntó que el actual modelo de extracción del litio es "bastante invasivo", en tanto se hace actualmente a través de piscinas decantadoras donde hay cuestionamientos del porcentaje de la masa de agua que es posible retornar nuevamente al salar y, por eso, "esa metodología se debe mejorar para que la extracción sea realmente sustentable".

En opinión del entrevistado, el plan chileno considera estudios de cómo impacta la extracción no solo en términos medioambientales, sino en las comunidades que viven en estos lugares.

"Todas esas condiciones serán para mayor claridad para las operaciones para las empresas, van a tener claro desde el inicio cuáles son los requerimientos que deben satisfacer. Para ellos significa que va a seguir siendo un buen negocio. A pesar de que van a ser regulaciones más fuertes, pensando en los privados, van a ser reglas mucho más claras desde el inicio", remarcó.

ASOCIACIÓN ES LA CLAVE

El presidente de Chile, Gabriel Boric, presentó la semana pasada la Estrategia Nacional del Litio que tendrá al Estado chileno como actor en todo el ciclo productivo de este mineral, y que considera una alianza público-privada, por medio de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco).

Asimismo, el plan también contempla la creación de una Empresa Nacional del Litio, proyecto que será enviada al Congreso del país sudamericano, donde deberá ser discutido y aprobado para entrar en vigor.

La propuesta oficial se discutirá en el Congreso para su posterior votación y, de aprobarse, entrará próximamente en vigor.

Otro académico local también valida la propuesta del gobierno chileno, destacando que el país puede avanzar en la incorporación de nuevas tecnologías en la industria del litio y con ello acelerar la producción, al unirse con empresas internacionales que permitan agregar valor a toda la cadena productiva, destacó Domingo Ruiz, académico de la Universidad de Santiago de Chile.

"Si Chile quiere transitar y dar un paso adelante respecto del desarrollo de tecnologías para la industria del litio, la asociación con empresas internacionales públicas o privadas, ya sea como inversores o socios corporativos es y será de vital importancia", detalló el doctor en química y experto en baterías de litio.

El Gobierno chileno presentó la semana anterior una estrategia nacional para la explotación del litio, que abarca desde la exploración minera hasta la preservación e innovación científica y tecnológica a partir de este recurso que Ruiz calificó como "estratégico".

Para el entrevistado, uno de los puntos más relevantes de esta planificación es que permite "que las empresas puedan comenzar a invertir, después de tantos años, en la industria del litio a partir de asociaciones público-privadas, por medio de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) como ente regulador entre el estado y las empresas interesadas", sostuvo.

La esperada hoja de ruta presentada en una cadena televisiva por el presidente, Gabriel Boric, establece que el estado chileno tendrá un rol predominante en todo el ciclo productivo como administrador de la materia prima, al igual que destaca la importancia de la colaboración entre actores públicos y particulares para impulsar el sector.

Según el docente de la Facultad de Química y Biología, "esto configura un escenario de negocios en el cual Chile podría aumentar sus tasas de producción a nivel mundial, al incorporar en sus faenas nuevas tecnologías extractivas más eficientes y que permitan un mejor uso del recurso hídrico".

Lo anterior, añadió, "abre la puerta a nuevos polos de desarrollo, con aportes relevantes en agregación de valor para productos generados en la industria del litio, que son de alto interés para el mercado internacional", tales como carbonato o hidróxido de litio y baterías, más allá de su exportación en bruto.

Chile posee actualmente una de las mayores reservas de litio del mundo en sus salares norteños, con lo que busca consolidarse como primer proveedor a nivel global. En 2022, el litio se erigió como el producto fuera del cobre más exportado del país austral, y esperan sea una importante fuente de ingresos en el futuro.

Para alcanzar este objetivo, "la participación de empresas internacionales debe ser muy activa, considerando las proyecciones de demanda a nivel mundial. Estas empresas serán determinantes para el desarrollo actual y futuro de la industria chilena", sostuvo el académico.

Ruiz mencionó en esa línea la vinculación con firmas provenientes de China, Canadá y Estados Unidos, entre otros países, para así "subsanar" la falta de conocimiento técnico y de tecnologías, principalmente en procesos de concentración y extracción directa del litio.

Según el experto, todos estos factores podrían posicionar a Chile en los primeros lugares como exportador de productos primarios asociados al litio, además de convertirlo en un "eje relevante" en manufacturas de alto valor tecnológico, ligadas al almacenamiento de energías, electromovilidad y baterías, entre otros componentes.

El proyecto del Ejecutivo considera en su programa la creación de una empresa nacional del litio que respete y promueva la participación de las comunidades, a la vez que proteja los ecosistemas de los salares.

Actualmente, el litio en Chile solo se extrae en el Salar de Atacama, en el desierto norteño. Aún así, la producción chilena representa más del 30 por ciento del mercado mundial.

"El potencial de Chile es enorme", aseveró el presidente Boric, mientras existen otros 60 salares y lagunas salinas por explorar, como también delimitar las áreas protegidas donde no se instalarán faenas mineras.