Bolivia recibió US$ 2.043 millones de renta petrolera en 2023 y supone una caída interanual del 23%

Entre enero y diciembre de 2023, Bolivia obtuvo ingresos por US$ 2.043 millones por concepto de renta petrolera, lo que representa un 23% menor a lo alcanzado en 2022 cuando se llegó a los US$ 2.657 millones.

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, informó que esos ingresos son destinados a los gobiernos subnacionales para contribuir con la reactivación económica del país altiplánico.

“Priorizamos las iniciativas para incrementar la Renta Petrolera a pesar de la declinación natural en la producción. Estos ingresos benefician a gobernaciones, municipios, universidades públicas, el Tesoro General Estado de Nación (TGN) y YPFB”, manifestó.

De acuerdo con la información de la petrolera estatal, en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Final 2023, la renta petrolera tuvo fluctuaciones. En 2019 llegó a los US$ 2.005 millones, en 2020 bajó a US$ 1.652 millones y un año después remontó a US$ 1.701 millones. Mientras que en 2022 registró un récord con US$ 2.657 millones.

No obstante, como señaló Dorgathen, en los últimos años Bolivia registró una declinación en la producción de gas natural diaria que afectó a los ingresos.

PRODUCCIÓN

En 2019 se tenía una producción promedio de 45,36 millones de metros cúbicos día (MMm3d), en 2020 bajó a 43,42 MMm3d, y luego, en 2021, se situó en 45,12 MMm3d.

A partir de 2022 se acentuó la declinación, ese año alcanzó los 41,30 MMm3d y el año pasado bajó a los 36,33 MMm3d.

El monto total de las regalías obtenidas en 2023, dijo Dorgathen, es el resultado de la comercialización de hidrocarburos y las actividades realizadas en el sector. Representa la sumatoria de los ingresos generados por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), Regalías y Participación al TGN, Participación de YPFB, Patentes e impuestos y otros.

En ese sentido, la renta petrolera generada período a período significa ingresos importantes para las gobernaciones, municipios, universidades públicas y otros, constituyéndose en una fuente de recursos económicos para estas entidades e instituciones, para el cumplimiento de todas sus obligaciones.

Los ingresos generados por el sector de hidrocarburos de Bolivia favorecen de forma directa y coadyuvan al crecimiento y desarrollo de todos los beneficiarios de estos recursos (gobernaciones, municipios, al sistema universitario público y otros), además de apoyar al desarrollo de los diferentes programas y proyectos de cobertura de salud, educación, vivienda, empleo y diversificación productiva que mejora la calidad de vida de las familias bolivianas.