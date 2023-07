Caída del precio de cobre aumenta el apetito por efectivo de las mineras medianas y pequeñas

La caída en los precios del cobre está teniendo un impacto enorme en las pequeñas y medianas mineras, lo que obliga a muchas a reducir la producción, y algunas ahora están abiertas a recaudar fondos de nuevos inversores para superar la actual tendencia a la baja, dijeron a Reuters varios ejecutivos de compañías.

El cobre desempeñará un papel crucial en la transición hacia una economía más verde y las mineros más grandes y con mayor capital están buscando activos con una vida útil más larga y mineral de alta calidad para satisfacer la creciente demanda del metal rojo.

Sin embargo, los precios bajos del metal rojo debido a las preocupaciones sobre el crecimiento económico mundial están obligando a algunas pequeñas y medianas empresas a recortar los presupuestos de exploración y otros gastos. Pero eso puede no ser suficiente para que sobrevivan y el escenario actual puede allanar el camino para más fusiones y adquisiciones en el sector, dicen ejecutivos y analistas de compañías mineras.

En lo que va del año, se han lanzado fusiones y adquisiciones de cobre por un valor de unos US$ 22.000 millones, según cálculos de Reuters, incluida la oferta de US$ 439 millones de Hudbay Minerals, con sede en Toronto, por Copper Mountain, la compra por parte de Lundin Mining de la participación japonesa de JX Nippon Mining and Metals en las minas Caserone en Chile, y la adquisición planificada de Newmont Corp de la minera de oro y cobre Newcrest por US$ 18.000 millones.

Las fusiones y adquisiciones de cobre se duplicaron con creces en 2022 a US$ 14.240 millones con respecto al año anterior, según un informe de S&P Intelligence.

Se espera que el tema de fusiones y adquisiciones continúe, ya que es extremadamente difícil desarrollar nuevas minas de cobre, dijo a Reuters Stuart McDonald, director ejecutivo de Taseko Mines, con sede en Vancouver, en junio.

Taseko está explorando propuestas de financiamiento para generar liquidez adicional para expandir su proyecto de cobre en Arizona, dijo McDonald, y agregó que existen desafíos importantes para permitir nuevas minas en todo el mundo.

"Así que las grandes mineras dicen que es difícil generar nueva oferta, así que compremos empresas", dijo McDonald.

Los precios del cobre han ido perdiendo fuerza gradualmente desde que alcanzaron sus niveles más altos en más de siete meses en enero, cuando abundaba el optimismo sobre la reapertura de China. El viernes, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres cayó un 0,6% a US$ 8,4 por tonelada métrica.

ESCASEZ DE MINAS GRANDES

La firma de investigación china Antaike ha pronosticado que los precios mundiales del cobre caerán a US$ 7.000 por tonelada o US$ 3,18 por libra en la segunda mitad de este año debido a la falta de un crecimiento sólido de la demanda en la segunda economía más grande del mundo.

"Hay compañías de alto costo que quebrarían si los precios del cobre caen por debajo de los US$ 3,50", dijo a Reuters el presidente ejecutivo de Hudbay Minerals, Peter Kukielski, a principios de este mes.

El precio más bajo del cobre presenta oportunidades de fusiones y adquisiciones Hudbay, dijo Kukielski, pero también se "exprimirá" si el precio del cobre cae por debajo de los US$ 3,50.

Con la falta de grandes minas en juego, espera que los grandes mineros busquen expandir su producción adquiriendo minas más pequeñas. Hudbay también está abierto a entretenidas ofertas de fusiones y adquisiciones a un precio justo.

En Canadá, las minas del productor junior Minto Metals también presentan una oportunidad de fusiones y adquisiciones. Con el respaldo de inversionistas como Sumitomo Corp de Japón, Minto Metals cesó sus operaciones abruptamente en mayo debido al aumento de los costos en la operación de su mina en el Yukón, según documentos de la compañía.

El gobierno de Yukón, que tomó el control de la mina, dijo a Reuters que todavía hay importantes reservas de cobre asociadas con los reclamos de la compañía.

"Es posible que un acreedor presente una solicitud ante los tribunales para el nombramiento de un síndico para administrar los activos de Minto, lo que podría incluir potencialmente la venta de la mina", agregó.

Un informe de analista del Royal Bank of Canada publicado en junio identificó posibles objetivos de adquisición, que incluyen a Hudbay, First Quantum Minerals, Ivanhoe Mines y Capstone Copper. First Quantum, Ivanhoe, Capstone no ofrecieron un comentario inmediato.

First Quantum rechazó una oferta de adquisición informal de Barrick Gold, informó Bloomberg News el mes pasado. Barrick en ese momento dijo que no comenta sobre la especulación del mercado.

En Australia, la minera de cobre con sede en Queensland, AIC Mines, ha recortado algunos gastos debido a los precios actuales del cobre, que ahora están por debajo de sus costos de producción de marzo, dijo el director gerente Aaron Colleran.

"La reciente debilidad en el precio del cobre significó que redujimos algunos pequeños gastos discrecionales de capital, pero no afectó de ninguna manera nuestras metas a largo plazo", agregó Colleran.

AIC había recaudado 30 millones de dólares australianos (US$ 20 millones) de capital en febrero para expandir su producción de cobre.

David Lennox, analista de minería de Fat Prophets, una empresa de gestión de riqueza privada con sede en Sydney, dijo que será un problema si el precio del cobre cae más y se mantiene bajo por más tiempo.

"Entonces es una cuestión de cuánto efectivo tienes. Un pequeño productor pure player, generalmente no tiene la solidez financiera o de balance para durar mucho tiempo", dice.