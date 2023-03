Canadiense Lundin Mining adquiere 51% de participación en mina de cobre Caserones en Chile

Toronto. Lundin Mining Corporation anunció la celebración de un acuerdo de compra vinculante con JX Nippon Mining & Metals Corporation y algunas de sus subsidiarias para adquirir el cincuenta y uno por ciento (51%) del capital emitido y en circulación de SCM Minera Lumina Copper Chile,, una subsidiaria de propiedad total de JX que opera la mina de cobre y molibdeno Caserones, ubicada en Chile.

JX recibirá una contraprestación en efectivo por adelantado de Lundin Mining de US$ 800 millones y, además, US$ 150 millones de contraprestación en efectivo diferido en cuotas durante un período de seis años a partir de la fecha de cierre. Lundin Mining también tendrá derecho a adquirir hasta un 19% adicional de participación en Caserones por US$ 350 millones durante un período de cinco años a partir del primer aniversario de la fecha de cierre.

La compañía canadiense Lundin Mining realizará una conferencia telefónica y una transmisión web a las 8:00 a. m. ET , 14:00 CET el 28 de marzo de 2023 para analizar la adquisición.

En un comunicado de prensa, Lundin Mining justificó esta adquisición por estar alineada con los objetivos estratégicos al ofrecer una operación de cobre de larga duración a gran escala con una generación de flujo de efectivo favorable, que complementa las operaciones existentes de Lundin Mining y la cartera general de minas de metal base de alta calidad con predominio del cobre.

Además, mejora el perfil de producción de cobre al ​​aumentar la exposición a un metal base muy deseado y, sobre una base proforma, habría aumentado la producción de cobre de Lundin Mining en 2022 en un 50%. "Esto consolidará aún más la posición de Lundin Mining como un importante productor de cobre a nivel mundial", dice el comunicado.

Al comentar sobre la transacción, Peter Rockandel , CEO, dijo:“Al cerrar la adquisición de Caserones, agregamos a nuestra cartera otra mina de cobre de larga vida de tamaño material y con un importante potencial de crecimiento, en una región en la que tenemos un conocimiento y una experiencia considerables. El equipo de Caserones ha logrado mejoras operativas significativas en los últimos años, y trabajaremos para desbloquear ventajas adicionales a través de nuestros sólidos recursos técnicos y la presencia existente en la región. La participación mayoritaria inicial aumenta nuestra exposición a lo que creemos que es un creciente distrito minero de cobre de primer nivel. Conservamos la opción de aumentar aún más nuestra participación en los próximos años a un precio atractivo. La adquisición solidifica aún más la posición de Lundin Mining como un productor global de cobre en crecimiento a medida que el mundo cambia hacia un futuro con menos carbono”.

Caserones es un importante depósito de pórfido de cobre y molibdeno en la Región de Atacama (Región III) de la Cordillera de los Andes del norte de Chile, situado entre los cinturones de Maricunga y El Indio y es parte del emergente distrito cuprífero de Vicuña. Se encuentra aproximadamente a 160 km al sureste de Copiapó, a 9 km de la frontera con Argentina, y a una altitud aproximada de 4.500 metros sobre el nivel del mar. La operación produce concentrados de cobre y molibdeno a partir de una mina a cielo abierto tradicional y una planta convencional de flotación de sulfuros, así como cátodos de cobre a partir de una planta de lixiviación en vertedero, extracción por solventes y electroobtención. El primer cátodo de cobre se produjo en 2013, seguido de concentrados de cobre y molibdeno en 2014. Las condiciones climáticas y la fisiología de la alta cordillera de los Andes chilenos respaldan las operaciones mineras durante todo el año.