Casino venderá participación en Almacenes Éxito a Grupo Calleja de El Salvador por US$ 400 millones

El grupo de distribución francés Casino Guichard ha llegado a un preacuerdo con la compañía salvadoreña Grupo Calleja para la venta de la totalidad de su participación accionaria en la cadena colombiana Almacenes Éxito a través de una oferta pública de adquisición (OPA), en la que reembolsará US$ 400 millones.

Almacenes Éxito ha sido la encargada de comunicar esta información al mercado este lunes. El 34,05% del capital social de la compañía se encuentra en manos de Grupo Casino. Una vez se ejecute esta OPA, Grupo Calleja pasará a controlar el 100% de las acciones en circulación de la empresa colombiana.

Además, Grupo Pão de Açucar (GPA), filial brasileña de Casino, que posee el 13,31% de las acciones del Grupo Éxito, también forma parte de este preacuerdo y ha acordado vender su participación accionaria mediante la misma operación.

Este preacuerdo forma parte del plan de reestructuración de Grupo Casino que anunció el pasado verano, en el que incluía vender sus supermercados en América Latina, Almacenes Éxito y GPA, con el objetivo de reducir su deuda a la mitad en un proceso que se extendería hasta finales de octubre.

La cantidad total de la oferta asciende a US$ 1.175 millones por el 100% de las acciones en circulación, equivalente a US$ 0,9053 por acción. De estos, US$ 400 millones serán para Casino y otros US$ 156 millones para GPA. La transacción será pagado por el Grupo Calleja en efectivo.

El precio por acción se verá reducido por cualquier distribución extraordinaria de dividendos o cualquier otro pago, transferencia de activos o transacción similar realizada por el Grupo Éxito, excepto los dividendos ordinarios, entre la fecha del preacuerdo y la fecha en que los documentos de la compra se presentan ante la Superintendencia Financiera de Colombia (el organismo encargado de regular el sistema financiero del país).

Se espera que la operación quede cerrada antes de finalizar el año, una vez que reciba la aprobación de la Superintendencia y se lleven a cabo las presentaciones necesarias ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.

Grupo Calleja es la principal cadena minorista de alimentos en El Salvador y opera bajo su marca Super Selectos. Con 110 tiendas y una participación de mercado cercana al 60%, Super Selectos es una de las empresas más grandes de El Salvador y emplea a más de 12.000 colaboradores en sus operaciones.