Chile debe aprobar hoy una ley especial para evitar la quiebra de las aseguradoras de salud privada

Durante esta jornada de lunes se cumple el plazo que entregó la Superintendencia de Salud para que se cumpla con el fallo de la Corte Suprema, contra las Isapres. De esta forma, también es el último día de la tramitación de la ley corta de Isapres, situación que mantiene la incertidumbre porque, pese a que el gobierno la apoya, hay parlamentarios oficialistas que han anunciado su voto en contra.

En medio de este escenario, la Cámara de Diputadas y Diputados, al igual que el Senado, deberán votar el proyecto de ley.

Tras la ardua discusión en la comisión mixta, los puntos más controvertidos son el pago adelantado opcional que viene con la propuesta de las Isapres para los afiliados; y el alza del ICSA hasta el año 2027, sin el plan de contención de costos diseñado por Superintendencia de Salud. Por ello, hay quienes aseguran que la normativa es un 'perdonazo' a las aseguradoras.

Víctor Torres, superintendente de Salud, comentó que “la industria va a tener un promedio de baja de un 20% en sus ingresos permanentes, esa sola razón ya implica una necesidad de generar un aumento en los precios. El ICSA no va a ser todos los años el mismo, por lo tanto puede ser mayor o menor. Es la misma industria la que no quiere subir más los planes, porque existe un riego de salida de una gran cantidad de personas”.

DIVISIÓN EN OFICIALISMO

Ante este polémico proyecto de ley, son pocos los votos confirmados a favor, sin embargo son varios los que han comunicado que se manifestarán en contra, pese a los diversos llamados a apoyar al gobierno.

El senador Juan Luis Castro (PS) expresó que “la pregunta es ¿Quiénes ganan y quiénes pierden? Las Isapres ganan un alivio, muy transitorio. Pero las personas, desgraciadamente, van a pagar la cuenta de lo que significa este adeudamiento del sistema de Isapres”.

Asimismo, la diputada Camila Musante (IND-PPD) manifestó que la ley corta de Isapres “intenta pasar por encima de la justicia. Mi voto no está disponible. Si queremos legislar para fortalecer Fonasa, hagámoslo, y no con caballitos de Troya. Los proyectos tramposos no me parecen”.

Por su parte, desde la oposición, el diputado Sergio Gahona (UDI) cargó la responsabilidad al Ejecutivo, en caso de no aprobarse el proyecto.

“Parece ser un acuerdo razonable, porque, en realidad, nadie quedó conforme, pero a todos les pareció que, en alguna medida, esto ayudaba a minimizar el riesgo de quiebra del sistema”, dijo.