Chilena Enap mantiene plan de inversiones por US$ 3.500 millones para los siguientes cinco años

Durante la Junta Ordinaria de Accionistas de los directivos de la Empresa Nacional del Petróleo de Chile (Enap) se realizó un balance de 2023 y la revisión de los principales objetivos para 2024.

A la reunión anual, realizada en la casa matriz de Santiago, asistieron, en representación del Fisco, los ministros de Hacienda, Mario Marcel, y de Energía, Diego Pardow.

En la presentación de los resultados obtenidos en el periodo 2023, la empresa destacó las utilidades por US$ 566 millones, un Ebitda histórico de US$ 1.414 millones y la disminución de la deuda financiera en US$ 602 millones.

La compañía también abordó el anticipo de utilidades aportadas por Enap al Fisco en el ejercicio 2023 por US$ 400 millones y detalló las inversiones realizadas para mejorar su desempeño ambiental en las distintas unidades, al tiempo que reiteró que el escenario financiero 2024 para la industria es más adverso que en los últimos años.

Entre los principales hitos de 2023 estuvo la puesta en marcha del abatidor de emisiones en la Refinería Aconcagua ─tecnología denominada Wet Gas Scrubber─, sistema que ha permitido reducir sobre el 80% de las emisiones de material particulado y cerca de 48% del dióxido de azufre que genera el proceso de refinación de la operación.

Otro de los hechos relevados fue la firma de acuerdos para el desarrollo de proyectos de hidrógeno verde en Magallanes, la reanudación del oleoducto trasandino (OTA-OTC) y la colocación de un bono por US$ 500 millones en el mercado internacional.

En la ocasión la empresa informó los lineamentos del Plan 2024-2028, que tiene como eje central el continuar capitalizando las condiciones de mercado para reducir endeudamiento, optimizar operaciones y avanzar en la transición energética.

En ese contexto, para este período Enap considera mantener de manera flexible un plan de inversiones de US$ 3.500 millones (sujeto al desempeño financiero), que permita abordar aspectos como integridad y rendimiento de los activos de refinería y logística, excelencia operacional y la seguridad de los procesos, cumplimiento de los compromisos ambientales y el desarrollo de nuevos negocios.

Además, Enap anunció que está trabajando en un Plan de Descarbonización con metas concretas a 2035 y a 2050, el que prontamente dará a conocer.

El ministro de Hacienda de Chile, Mario Marcel, valoró los resultados de la empresa. “Esto sin duda es muy satisfactorio, reflejando no solamente una mejor situación en materia de precios, sino que también una buena gestión de la compañía que se inscribe dentro de una política concordada con el Ministerio de Hacienda de reducción de deuda, reducción de la carga financiera, de mejora de la gestión y de desarrollo de inversiones que sean sustentables, no solamente desde un punto de vista ambiental, sino que también financiero.

Felicitamos al directorio, a los ejecutivos de la compañía y los alentamos a seguir por esta senda que demuestra que las empresas públicas, cuando tienen los incentivos adecuados, cuando tienen la capacidad de gestión correcta, son capaces de mostrar, también, resultados positivos para la comunidad y para el Estado”, señaló.

El ministro de Energía, Diego Pardow, señaló a la salida del encuentro que “hoy tuvimos una muy buena jornada de trabajo en la que Enap nos mostró las buenas cifras de sus operaciones durante 2023, números que refuerzan el trabajo que viene realizando la empresa en los últimos años. Enap es una compañía responsable, seria, que mira al futuro.

Ejemplos de esta buena gestión es la adjudicación de su primera planta de hidrógeno verde y el escalamiento del programa de comercialización de gas licuado de petróleo que muestra cifras positivas”.

La presidenta del Directorio de Enap, Gloria Maldonado, destacó la reciente adjudicación para la construcción de la primera planta de generación de hidrógeno verde de la estatal y enfatizó la relevancia de la serie de acuerdos firmados por Enap con empresas privadas para la habilitación de infraestructura que permita desarrollar la industria de este combustible del futuro.

“Cada una de estas iniciativas va en línea con el objetivo que hemos asumido en Enap: ser un articulador para acelerar la transición energética en nuestro país, desarrollando combustibles de menores emisiones, mejorando nuestros estándares y siendo habilitadores de opciones limpias y renovables”, aseguró la presidenta del Directorio.

En tanto, el gerente general, Julio Friedmann, señaló que “en los últimos 18 meses, hemos rebajado la deuda de Enap en más de US$ 1.000 millones. Hoy, estamos enfocados en mejorar nuestra situación financiera, seguir el camino de reducción de deuda y lograr un aumento de producción relevante.

Para esto contamos con un plan de inversiones responsable, que prioriza iniciativas que nos permitan resguardar la sostenibilidad de la empresa, los buenos resultados y el negocio para las próximas décadas, velando por la seguridad operativa y la reducción de impactos ambientales”.