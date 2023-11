Chilena ENAP reportó crecimiento del 24% de sus utilidades al tercer trimestre de 2023

La Empresa Nacional del Petróleo de Chile (ENAP) reportó utilidades por US$ 565 millones, equivalentes a un aumento de 23,6% respecto del mismo periodo del año anterior. Al tercer trimestre, la empresa registró un Ebitda de US$ 1.102 millones, con un incremento de 1,7% en relación con el mismo periodo de 2022.

La compañía explicó que, pese a la baja de los márgenes internacionales, se registraron mejores resultados durante este período, principalmente por un aumento sostenido en la producción de sus refinerías, la optimización de costos de refinación y los buenos resultados en su negocio de Exploración y Producción.

El margen bruto alcanzó los US$ 1.103,8 millones, esto es US$ 80,1 millones superior al generado en el mismo periodo del año anterior, todo ello en un complejo contexto internacional de menores precios de crudo y mayores costos logísticos.

Al tercer trimestre, destaca una disminución de los costos financieros netos por US$ 20,7 millones, debido a la gestión financiera de la compañía que redujo su deuda en US$ 481 millones desde el cierre del año 2022.

El gerente general de ENAP, Julio Friedmann, explicó que “estos resultados son muy positivos, pero nos estamos preparando para un escenario complejo e inestable, dado que el aumento en la conflictividad geopolítica ha impactado tanto los precios internacionales de nuestra industria como los costos de suministro, además de otras complejidades propias del negocio. Es justamente ahora, en nuestro mejor momento, donde tenemos que focalizar los esfuerzos que nos permitan navegar el año turbulento que se nos viene. Para esto mantendremos un estricto control de los costos gestionables, ejecutaremos los planes de acción para mejorar los ingresos de la compañía, seguiremos con foco en la reducción de deuda, avanzaremos en nuestros compromisos ambientales y en el desarrollo de nuevos combustibles más verdes. Nuestro objetivo es fortalecer la sostenibilidad y competitividad de la compañía en el corto y largo plazo”.

En el desglose por unidad de negocio, la línea de Refinación y Comercialización (R&C) obtuvo un Resultado antes de Impuesto de US$ 609,2 millones, respecto de los US$ 486,8 millones del mismo periodo del año anterior; las operaciones en el exterior que forman parte de la línea de Exploración y Producción (E&P) obtuvieron utilidades antes de impuesto por US$ 122,7 millones, comparadas con los US$ 153,5 millones del periodo 2022; y la línea de E&P de ENAP Magallanes, obtuvo utilidades antes de impuesto por US$ 36,1 millones, en relación a los US$ 88,8 millones al mismo periodo de 2022.

A fines de septiembre de 2023, ENAP materializó una transferencia de recursos al fisco de US$ 150 millones como un anticipo de utilidades que forman parte de una solicitud de US$ 400 millones requeridos por el Ministerio de Hacienda chileno.

Como parte de las iniciativas que ENAP lleva adelante en sus distintos ámbitos de acción, en los últimos meses la compañía inauguró un nuevo depurador de emisiones en la Refinería Aconcagua, firmó un acuerdo con dos empresas para evaluar la producción de combustibles sintéticos en sus refinerías, consiguió una extensión de 5 años en el bloque que opera en Egipto, inició el primer pozo del nuevo bloque Manzano en Magallanes y la filial Gas de Chile comenzó la venta de gas licuado a granel a clientes comerciales de la zona centro-sur del país.