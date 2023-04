Chilena Red Megacentro aumentó utilidades en más de 300% y alcanza EBITDA histórico

Como 'fructífero y satisfactorio' calificó Claudio Chamorro, gerente general del grupo inmobiliario Red Megacentro, al año 2022 en cuanto a desempeño comercial y financiero.

La compañía especializada en el desarrollo de centros de almacenaje y oficinas, informó en su Junta Ordinaria de Accionistas que obtuvo ingresos totales que ascendieron a US$ 217 millones y un EBITDA histórico que alcanzó los US$ 105 millones en el período, lo que representa un incremento de 23% en comparación con 2021. La utilidad, en tanto, totalizó US$ 112 millones, con un aumento de 333% respecto de 2021, cuando alcanzaron poco más de US$ 33 millones.

Hernán Besomi, presidente del directorio de Red Megacentro, aseguró que “dado el contexto actual, pocas empresas del país pueden mostrar un aumento de ingresos y EBITDA en torno al 10% real, y una ocupación de bodegas cercana al 99% como ocurrió en el caso de nuestra compañía en el año 2022. Pese a que los últimos tres años enfrentamos escenarios muy difíciles, estamos orgullosos de la cosecha y satisfechos de la resiliencia de este negocio frente a la adversidad”.

En tanto, para Claudio Chamorro, estos positivos resultados reflejan “un trabajo consciente de proyectar las necesidades del mercado, buscar ubicaciones con alto potencial y generar proyectos innovadores que respondan a las necesidades futuras de los clientes, lo que requiere de una gran especialización”. Asimismo, informó que durante 2022, Red Megacentro sumó 265 mil metros cuadrados de superficie bruta alquilable a su portfolio de activos, llegando a un total de 1.765.672 metros cuadrados arrendados, lo que implica un aumento de 14% de la infraestructura alquilada y representa casi el 99% de sus bodegas.

Chamorro destacó además que la performance y el modelo de negocio de la compañía no sólo ha tenido una excepcional recepción en Chile, sino que también ha sido reconocida internacionalmente. Prueba de ello –explicó– es que la prestigiosa compañía Euromoney la distinguió como la primera empresa en Latinoamérica en las categorías de Industrial/Warehouse y Mixed-Use, en su edición de los premios Real Estate 2022.

Junto con el crecimiento sostenido, uno de los grandes desafíos del año pasado fue conciliar los planes de expansión del período 2018-2022 –que significaron inversiones por cerca de US$ 900 millones–, con reducir los niveles de endeudamiento de la compañía, desafío que fue posible gracias a un activo manejo del balance y que permitió alcanzar una relación deuda financiera neta/EBITDA de 12,3 veces, la cifra más baja de los últimos 10 años.

Uno de los hitos más importantes de 2022 fue el desarrollo e incorporación de 240 mil metros cuadrados al Megacentro Buenaventura, complejo de 330 mil metros cuadrados, en el que se ubica el moderno Centro de Distribución de Mercado Libre, entre otros proyectos.

Adicionalmente, durante el período, Red Megacentro concretó la venta de su negocio de almacenamiento de documentos, Mega Archivos, por US$ 41 millones, así como seis de sus activos en Estados Unidos, por casi US$ 100 millones, aprovechando valorizaciones históricas.

Por otra parte, la empresa compró y consolidó su control en la empresa Mega Frío, con el fin de fortalecer su participación en la logística en frío, área de negocio que hoy está siendo muy valorada por la industria.

Para el período que viene, Red Megacentro está trabajando en fortalecer su Gobierno Corporativo, adoptando nuevas prácticas para generar una estructura robusta que los ayude a enfrentar los desafíos comerciales y el crecimiento esperado, tanto en Chile como en Perú y Estados Unidos. Además, busca continuar diversificando su superficie total arrendable e invirtiendo en el desarrollo de proyectos, al mismo tiempo que se autoimpone nuevas metas ambientales para reducir su impacto.

“Con más de 25 años de experiencia ofreciendo soluciones de renta industrial a la medida, y más de 7.400 clientes en todos los segmentos, nuestro compromiso es continuar desarrollando nuestra actividad con transparencia, velando por el bienestar de las comunidades y preocupados del medioambiente”, señaló el gerente general, y añadió: “Aspiramos a convertirnos en verdaderos aliados estratégicos de nuestros clientes y tener un rol más activo en su crecimiento, ofreciéndoles productos y servicios integrales que les permitan desarrollar sus negocios”, indicó Chamorro.