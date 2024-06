Delegación de India en Chile reafirma interés en cooperar con productoras y exportadoras de ciruelas deshidratadas

El domingo 16 de junio aterrizó en Chile una importante delegación de tres grandes conglomerados de India. El objetivo de la visita es estrechar vínculos comerciales con diversas empresas asociadas de Chileprunes y que exportan o buscan realizar envíos a ese país, además de reunirse con autoridades de ProChile y Sofofa, informó Chileprunes.

Se trata de Gunjan Vijay Jain, director de VKC Nuts Private Limited; Pratik Dattani, managing partner de Regency Global Ingredient LLP; y de Rajeev Pabreja, managing director de Commodity Trading Corporation.

Los altos ejecutivos estarán acompañados de Sumit Saran, director de SS Associates, consultora internacional que apoya a Chileprunes en ese país.

A su llegada, Pratik Dattani y Rajeev Pabreja, hicieron referencia a la buena calidad de la ciruela deshidratada chilena, la que a su vez, contiene un alto valor nutritivo, “por lo que nos interesa mucho como beneficio para la salud de las personas. En nuestra empresa importamos desde 2006”, señaló Pabreja.

Posteriormente, este jueves 19, tras visitar las plantas de Prunesco y Frutexsa, así como reunirse con representantes de South365 y Kaikén, los representantes de la delegación india manifiestan un serio interés de trabajar en conjunto con las empresas productoras y exportadoras de ciruelas deshidratadas chilenas.

El director de VKC Nuts Private Limited ha buscado dejar el mensaje a la contraparte chilena en distintas instancias; sobre la relevancia de "jugar al mismo lado de la cancha" para llegar de mejor forma a los consumidores, pero recalca que, para ello, también es relevante hacerlo con planes de promoción del producto que no sean a 1 o 2 años, sino a largo plazo, pensando en 5, 6 o 7 años.

Esto se debe a que aún es completamente desconocido en India, a tal punto que el término "prunes" ha sido confundido con un animal por ciertas personas.

Marcelo Lacunza, gerente comercial de Prunesco, señala que “ellos quieren relaciones de largo plazo, que se extiendan por largos años, y no solo una temporada, en eso estamos de acuerdo”.

Y añade: “Creo que los resultados de este encuentro van a ser muy buenos. India es un país muy atractivo por el tamaño del país, y el consumo de ciruelas deshidratadas es muy bajo, así que ha sido una muy buena decisión el traerlos a Chile, invertir en esto, mostrarles lo que es la industria chilena y, la tecnología que tenemos”.

Asimismo, señala, Chile tiene una cosecha estable en el tiempo donde ellos se pueden asegurar un volumen año a año que puede satisfacer las necesidades de un mercado como la India.

Lacunza destaca además que “ellos ven en el origen chileno, un origen premium, top de línea, por las campañas que previamente Chile ha hecho en esos mercados”.

LIDERAZGO CHILENO EN CIRUELAS

De acuerdo con datos de ProChile, Chile ha mantenido ya por algunos años la posición de primer exportador mundial de ciruelas secas, que son reconocidas en el mundo por su calidad y aporte nutricional.

El año pasado, los envíos fueron más de US$ 269 millones, casi 5% más que en 2022, principalmente a Europa, Asia y América del Norte.

“India es un mercado creciente que está abierto desde el año pasado. Este año, una misión de empresas apoyadas por ProChile realizó una visita de prospección a la feria MEWA, en ese país, y posteriormente Chile tuvo una presencia importante en Gulfood, en Dubai, que es una de las ferias más importantes para el sector", indica a AméricaEconomía Natalia Arcos, directora internacional de ProChile, quien se reunió con los empresarios indios este miércoles.

“Este año, además realizaremos la primera edición de ChileWeek India, donde nuestras ciruelas serán un embajador relevante, junto a otros alimentos, lo mismo en la SIAL de París, una de las ferias más importantes del sector a nivel mundial. Y luego tendremos una nueva versión de ChileWeek China, en un esfuerzo por continuar diversificando los mercados de destino de las exportaciones chilenas", agrega Arcos.

En tanto que Sebastián Plaza Sales & Product Manager en Frutexsa, agrega que se ve una muy buena voluntad de la delegación india, de los clientes, por promover el consumo de la ciruela y por ellos, nos piden que hagamos los esfuerzos, no solo de uno o dos años, sino de largo plazo, de cinco a seis años de inversión en promoción. “Ellos entienden cómo es el mercado, saben que va a tardar”, dice.

"Están muy alineados y con ganas de hacer crecer el consumo en la India", añade- y que para ello, debemos trabajar en conjunto. “Me quedé con la mejor de las impresiones y buena voluntad de los clientes de hacer crecer esta categoría de las ciruelas deshidratadas. Es un mercado que puede llegar a ser en poco tiempo de 10 a 12.000 toneladas, en 6 a 7 años, algo relevante si como país, en total exportamos 70.000 toneladas”, detalla.

Agrega que se han invertido de buena forma los recursos de Chileprunes, es muy valioso traer a los importadores, y que vean que el producto que les mandamos es uno elaborado por plantas de proceso de primera categoría.

Por su parte, Joaquín Tagle, socios de South 365 comentó que los representantes de la delegación manifiestan un gran interés por saber detalles sobre las diferencias con la ciruela de California, Estados Unidos, que lleva más tiempo que la chilena en el mercado de la India.

También consultan bastante sobre el secado, a horno y sol, y les explicamos que “si Chile no fuera consistente, no tuviera muy buena calidad en el secado solar, no seríamos los principales exportadores del mundo. El 80% del secado de nuestra ciruela deshidratada en Chile es por el sol".

El ejecutivo expresa que en general, en la delegación no conocen en detalle el producto. “Hay mucho que dar a conocer, pues pueden saber de las nuts en general, pero no necesariamente de las ciruelas deshidratadas. Hacen harto deshidratado en India, por ejemplo, pasas, pero de ciruelas no son expertos, por lo tanto, somos responsables como industria y Marca País, de guiarlos y explicarles cómo trabajamos en Chile, nuestro compromiso con la calidad, y también otros detalles como el calibre que les conviene comprar”.