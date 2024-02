El bitcoin alcanza los US$ 50.000 por primera vez desde fines de 2021

El bitcoin alcanzó el nivel de US$ 50.000 por primera vez en más de dos años, por las expectativas de recortes de tasas de interés este año y el visto bueno normativo del mes pasado a los fondos cotizados estadounidenses (ETF) diseñados para seguir su precio.

La criptomoneda ha subido un 16,3% en lo que va de año y el lunes alcanzó su nivel más alto desde el 27 de diciembre de 2021. A las 1731 GMT, el bitcoin subía un 5,58% intradía a 50.196 dólares.

"Los US$ 50.000 son un hito significativo para el bitcoin después de que el lanzamiento de ETF al contado el mes pasado no solo no consiguió un movimiento por encima del nivel psicológico clave, sino que llevó a una caída del 20%", dijo Antoni Trenchev, cofundador de la plataforma de préstamos de criptomonedas Nexo.

Las criptoacciones también se beneficiaron de un impulso el lunes, con la bolsa de criptomonedas Coinbase subiendo un 4,86% y las mineras de criptomonedas Riot Platforms y Marathon Digital un 11,9% y un 13,7%, respectivamente.

Las acciones de la empresa de software MicroStrategy -un notable comprador de bitcoin- subían un 11,7%.

El precio del "ether", la segunda mayor criptomoneda, avanzaba un 4,08%, hasta US$ 2.606,60 .