El vino chileno se plantea el desafío de crecer en Estados Unidos y la India

Una cena de tres tiempos con distintos vinos chilenos en el famoso restaurante santiaguino El Toro, amenizado con una entrevista en vivo y en profundidad a una reconocida enóloga local. Y antes de terminar, de pie y con la mano en el corazón, todos los comensales deben tomar un juramento, como el de la fidelidad a la bandera, solo que a los mostos del país.

Así transcurrió una de las tantas veladas que durante el mes de abril realizó en Chile el chef neoyorkino Paul Grieco, dueño del restaurante Terroir, en el barrio bohemio de Tribeca, célebre por sus listas de vinos meticulosamente curadas, que han merecido premios y elogios en toda la Gran Manzana.

Su intervención fue parte del proyecto Terroir Pop-Up Chile para mejorar la percepción del producto nacional, no sólo en términos de accesibilidad, sino también en el segmento de alta gama, en un contexto global altamente competitivo, realizado por el gremio viñatero chileno, agrupado en la asociación Wines of Chile, o Vinos de Chile.

La fascinación de Grieco por Chile surgió en una conversación casual en su bar, al descubrir que el consumo per cápita de vino en Chile había disminuido a pesar de la alta calidad de su producción. PaulGrieco decidió que era hora de intervenir.

"Ya amaba los vinos, las uvas y la historia de Chile antes de llegar aquí. Conocía a las personas que hacen estos vinos y la diversidad de los terroirs en este país. ¿Por qué Chile debería estar en segundo plano en el mundo del vino?", explicó Grieco a los medios locales.

Este proyecto busca no solo llevar la experiencia única de terroir a Chile, sino también resaltar el profundo valor tradicional del vino chileno en un mercado estadounidense altamente competitivo, donde Chile se enfrenta con los mejores vinos del mundo: la producción local de Napa Valley, más todos los vinos europeos y australianos.

“El objetivo principal en este mercado es mejorar la percepción de los vinos chilenos, no solo como accesibles, sino también como productos de alta calidad, especialmente en el segmento de vinos de mayor valor (más de US$ 15 por botella)”, señaló Angélica Valenzuela, directora comercial de Wines of Chile a AméricaEconomía.

Los vinos chilenos han tenido un buen desempeño en mercados como Brasil (número uno en market share), China (número 2) y Japón (número uno en volumen), pero Estados Unidos subió al tercer lugar con el 19,37% del valor exportado y unos US$ 81,5 millones, en tanto que el país norteamericano según las cifras hasta julio de 2024 se posiciona como el segundo mercado con el 31,56% de volumen.

Los datos más recientes del gremio indican que las exportaciones de vino embotellado chileno en el mes de julio registraron un destacado aumento con el envío de 5,2 millones de cajas por un valor de US$ 150 millones. Esto significa un alza de 38,2% en volumen y de 25,4% en valor, en relación con el mismo mes de 2023, y es el primer mes, desde agosto de 2022, que se supera el nivel de 5 millones de cajas.

En tanto, el precio promedio fue de US$ 28,7 por caja, lo que es una caída del -9,2%.

Los principales mercados tuvieron un excelente comportamiento ese mes, pero destaca particularmente Brasil, que recibió más de 1 millón de cajas, superando el máximo alcanzado para ese destino en septiembre de 2020. EE.UU., Japón, Reino Unido, Francia, Colombia, Holanda y México también crecieron.

La excepción fue China y Canadá.

En el acumulado hasta el mes de julio, las exportaciones de vino embotellado se sitúan en un terreno derechamente positivo en comparación al mismo período del año anterior, con un alza de 14,1% en volumen y de 6,3% en valor. El precio promedio presenta un retroceso de -6,9% en este período, con US$27,5/caja. Destaca el aumento de exportaciones a Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Holanda, Canadá, México e Irlanda.

Para seguir incentivando al mercado estadounidense en torno a los vinos chilenos, Grieco no solo realizó degustaciones en diferentes lugares típicos de Chile, dijo Angélica Valenzuela, sino que también grabó una serie de 11 cápsulas o segmentos de contenido en video que se difunden en inglés para Estados Unidos, donde entrevista a enólogos chilenos —especialistas en la ciencia del vino y la vinificación— de viñas como Concha y Toro, Viña Montes, Viña Santa Rita, Viña Errazuriz, entre otras, mientras disfrutan de la comida local.

LA AVENTURA EN INDIA

A fines de agosto, el gobierno chileno se embarco en una misión comercial a India, denominada Chile Summit India, con mas de 20 reuniones y eventos de índole comercial en dos ciudades, en la que participaron varios gremios, entre ellos Wines of Chile, con Angélica Valenzuela a la cabeza.

Justo antes de partir, Valenzuela detalló a AméricaEconomía que buscarían seguir dando a conocer los vinos chilenos, pero al mismo tiempo irían por una rebaja de impuestos.

“Hoy día los impuestos en India son 150% para partir, y luego vienen otros impuestos por provincia, por región”, indicó Valenzuela.

Eso grava actualmente el producto chileno y lo vuelve suntuario.

La meta del gremio viñatero es apuntar a un CEPA, un tipo de tratado, comprensivo y progresivo como el que se tiene con Indonesia, que va ampliando acuerdos y agregando productos conforme pasa el tiempo y se incrementa el comercio binacional.

“Ahí la idea es que se incluya el vino y que tengamos un beneficio”, afirmó Valenzuela.

Wines of Chile no cree que pueda ser como el que ya existe con Australia, país competidor de Chile en el tema vitivinícola, que consiguió para los vinos de más de US$ 60 FOB, que en un periodo de cinco años se rebaje el impuesto a cero.

“Nosotros estamos pidiendo eso mismo. Esa figura protege un poco la industria viñatera india, pero a la vez posibilita que nuestros vinos puedan entrar ya sin ese impuesto”, precisó.

Tal como en otras industrias, India tiene un potencial enorme debido a su población, pero también porque está con un crecimiento del PIB bien interesante debido a la pobre recuperación de China, lo que ha llevado a que muchas marcas se enfoquen en su mercado.

“Hay un cierto movimiento donde hay mucho interés por las cosas occidentales, y donde la mujer está entrando mucho al consumo de vino, y es algo que enfocaremos durante el viaje”, señaló Valenzuela.

Una de las cepas que les interesa promocionar para el mercado indio es el Carmenere, una cepa redescubierta en Chile hace 30 años y que está tomando vuelo lentamente como insignia chilena, junto al tradicional cabernet sauvignon.

“Es una variedad que marida muy bien con la comida india. De hecho, lo aprendimos cuando en Inglaterra hicimos hace cuatro años unas degustaciones con maridaje de carmenere, y funcionaban espectacular con las comidas con curry y las comidas típicas indias”, finalizó Valenzuela.