Empresas Copec redujo en 76% sus ganancias afectada por el desempeño de Arauco

Empresas Copec, el mayor grupo industrial de Chile, reportó a la a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) una disminución de sus ganancias anuales del 76,2%, pasando de US$ 1.466 millones en 2022 a US$ 348 millones en 2023.

Sin embargo, en el cuarto trimestre la compañía registró una utilidad de US$ 166 millones frente a las pérdidas de US$ 9 millones del cuarto trimestre de 2022. Esto, explica la firma ligada a la familia Angelini, debido a un mayor resultado no operacional en el sector forestal asociado a una favorable revalorización de activos biológicos e ingresos por indemnización de siniestros.

Además, experimentó un ligero incremento en sus ingresos, registrando un alza de casi el 2%, al pasar de US$ 28.613 millones a US$ 29.179 millones, pero su Ebitda experimentó una disminución de aproximadamente un 35%, descendiendo a US$ 2.303 millones, en comparación con los US$ 3.539 millones del año anterior.

“La utilidad y el Ebitda de la compañía son inferiores a los dos años previos, en los cuales se registraron resultados históricos. Siempre hemos señalado que esta es una empresa en que parte de sus activos se relacionan con los commodities, los cuales son cíclicos por naturaleza. Por lo tanto, son esperables estas variaciones en los resultados. De hecho, en los últimos meses se ha visto una reversión de esta tendencia, gracias a que el precio de la celulosa ha estado subiendo y los costos de producción de Arauco han ido disminuyendo gradualmente”, explicó a nivel general Eduardo Navarro, CEO de Empresas Copec,

La empresa indicó que su desempeño financiero se vio afectado principalmente por su rama forestal, Arauco, proveedor global de pulpa de celulosa, la cual se vio impactada por la disminución "en los precios tanto en el negocio de celulosa como de maderas, compensado, en parte, por mayores volúmenes de venta en celulosa".

"Cabe destacar que existen aumentos de costos asociados a la puesta en marcha del proyecto Modernización y Ampliación de la Planta Arauco (MAPA), que se vio contrarrestado parcialmente por una baja en los costos de distribución y otros gastos por función”, explicó Empresas Copec.

Y es que Arauco registró una pérdida en el trimestre de US$ 84 millones, aunque mostrando una mejora en comparación con la brecha negativa de US$ 177 millones registrada en el mismo periodo del año anterior. Los efectos negativos se vieron "contrarrestados, parcialmente, por mayores volúmenes de celulosa y madera aserrada", en el trimestre, clarificó el comunicado.

Esto fue acompañado de un aumento de sus costos financieros desde los US$ 200 millones a los US$ 373 millones, y una disminución de su Ebitda de 65% hasta los US$ 517 millones, versus los US$1.481 millones del año 2022.

Por otro lado, precisan que Abastible, filial dedicada a la distribución de gas licuado, reconoció un mayor resultado operacional respecto al 2022, "reflejo de una mejora en el desempeño de sus operaciones en Chile, Colombia y Perú".

Registró ganancias por US$ 49.204 millones, lo que representa un incremento del 35% en comparación con las ganancias de US$ 35.439 millones del último trimestre del año anterior. Mientras que el Ebitda experimentó un aumento del 22,4%, llegando a los US$ 153.411 millones.