En lo que va de 2023 México ha registrado anuncios de inversiones por US$ 48.000 millones

La Secretaría de Economía de México detectó que la iniciativa privada ha realizado, durante el año en curso, 117 anuncios de inversión por parte de empresas que suman más de US$ 48.000 millones.



De ese monto, con base en información pública, alrededor de US$ 30.000 millones se invertirán en el presente año y el resto durante los próximos tres años, dijo la Secretaría de Economía en un tuit.



“Esto demuestra las ventajas competitivas de México: estabilidad en sus finanzas públicas y la fortaleza en su moneda; estabilidad social y política; una robusta infraestructura aérea, ferroviaria, marítima y terrestre que nos conecta con todo el mundo; fuerza laboral joven y especializada; importantes incentivos fiscales; y el desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas con piso parejo”, añadió.



También mencionó a las cinco mayores inversiones anunciadas: Mexico Pacific Limited (US$ 14.000 millones), Tesla (US$ 10.000 millones), Jetour (US$ 3.000 millones), Ternium (US$ 1.940 millones) y Coca-Cola FEMSA (US$ 1.700 millones).



Por país de origen las inversiones provendrían de Estados Unidos (US$ 30.117 millones), China (US$ 3.679 millones), Argentina (US$ 3.605 millones), Alemania (US$ 2.458 millones), Taiwán (US$ 2.011 millones), Canadá (US$ 875 millones) y Bélgica (US$ 800 millones).



Finalmente, por sector, las inversiones se concentran en las manufacturas (US$ 29.786 millones), seguidas de transporte (US$ 15.090 millones), Comercio (US$ 1.982 millones) y minería (US$ 433 millones).



La Secretaría de Economía expuso que ninguno de estos anuncios forma parte de los datos oficiales que se publican referentes a la Inversión Extranjera Directa (IED).



México atrajo US$ 18.636 millones de IED en el primer trimestre de 2023, una caída de 4,1% frente a la cifra preliminar el mismo periodo de 2022.



Al difundir esa información el fin de semana pasado, la Secretaría de Economía ponderó que este monto es 48% superior al primer trimestre del año anterior, sin considerar las inversiones extraordinarias por la Fusión Televisa-Univisión y la reestructura de Aeroméxico.



En enero-marzo de 2022, se llevaron a cabo movimientos de IED extraordinarios relativos a la fusión de Televisa con Univisión y la reestructura de Aeroméxico, que en conjunto representan US$ 6.875 millones.



En otro indicador relacionado, México registró una inversión fija bruta de 3 billones 440.400 millones de pesos en 2022, lo que supone un aumento de 6% interanual, pero una reducción de 5,9% en comparación con 2019, el nivel prepandemia, considerando pesos constantes de poder adquisitivo al 31 de diciembre de 2013, según datos del Inegi.