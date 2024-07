ENAP: buenos negocios y buenas señales

Se dice que mantener una buena dosis de deuda es saludable. Real o no, lo cierto es que la estatal chilena Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) podría salir al mercado de deuda en los próximos días, tras encargar a BofA Securities, Itaú BBA, J.P. Morgan, Santander, y Scotiabank gestionar llamados con inversionistas, según aseguró el lunes la agencia IFR, un servicio financiero de la Bolsa de Londres, LSEG.

Aunque consultado al respecto por AméricaEconomía la empresa petrolera declinó hacer declaraciones, lo concreto es que ENAP también anunció en la jornada una oferta de compra en efectivo para todas sus notas en circulación al 3,750% y vencimiento al 2026, hasta US$200 millones de capital agregado de su deuda en circulación al 3,450% con vencimiento en 2031, sujeto a una contraprestación agregada máxima de 800 millones de dólares, aseguró IFR.

Lo recaudado en la posible oferta de bonos, sujeta a las condiciones del mercado, se utilizará para pagar la oferta de recompra y la diferencia, si es que la hubiera, para propósitos generales de la compañía.

BUENAS SEÑALES

El movimiento de la petrolera estatal es calificado como una buena señal.

"Dado que la ENAP está modificando sus instrumentos de financiamiento generando además un pago de la oferta de recompra y la diferencia mediante la emisión de una oferta de bonos, ello produciría una estabilización financiera en la empresa de ENAP y por otro lado unas buenas proyecciones para utilizar un instrumento que pueda ser rentable para la empresa", explica a AméricaEconomía la economista Marcela Vera, académica de la Universidad de Santiago de Chile.

Ello es algo positivo frente a otras situaciones de empresas públicas que pueden presentar el mismo tipo de situación y que sin embargo queden bajo los vaivenes del mercado, indica la docente de la Facultad de Administración y Economía de la universidad estatal.

"Ello no sólo estabiliza sino que permite dar una muy buena señal al mercado puesto que la ENAP es una empresa respaldada por el Estado pero al mismo tiempo es una empresa que busca instrumentos que permitan producir una estabilidad y una confianza respecto del tipo de instrumentos financieros que ENAP está utilizando", agrega.

Vera sostiene que "es un buen negocio para la ENAP y genera buenas señales al mercado (...) Es de esperar que ofrezcan los bonos mediante el sistema de Book building". Este consiste en sondear la intención de los inversores interesados en los títulos, así como el precio y la cantidad que estarían dispuestos a adquirir.

"Ello permite entonces poder conocer cuáles podrían ser los compradores y a qué precios estarían dispuestos a pagar. Esto genera muchas veces rentabilidades para un estado puesto que conoces en definitiva cuáles serían los precios de mercado que demandarían tus bonos y ello muchas veces genera una reducción en el costo de financiamiento de este tipo de instrumentos", recalca la economista.

RESULTADOS FINANCIEROS

De todos modos, esta nueva deuda es un paso que se aleja de los objetivos de de su llamado Plan 2024-2028, Enap tiene como eje el continuar capitalizando las condiciones de mercado para reducir endeudamiento, optimizar operaciones y avanzar en la transición energética.

En ese contexto, para este período Enap considera mantener de manera flexible un plan de inversiones de US$ 3.500 millones (sujeto al desempeño financiero), que permita abordar aspectos como integridad y rendimiento de los activos de refinería y logística, excelencia operacional y la seguridad de los procesos, cumplimiento de los compromisos ambientales y el desarrollo de nuevos negocios.

En la presentación de los resultados obtenidos en el periodo 2023, la empresa destacó las utilidades por US$ 566 millones, un Ebitda histórico de US$ 1.414 millones y la disminución de la deuda financiera en US$ 602 millones.

En mayo, tras presentar los resultados del periodo enero-marzo de 2024, Enap destacó un Ebitda de US$ 247,9 millones y utilidades por US$ 110,5 millones, informando además una disminución en los márgenes en la actividad de refinación, la que fue compensada parcialmente con la optimización del costo de la canasta de compra de crudos.

En esa fecha, Enap comunicó que había logrado una reducción de su deuda de US$1.000 millones y que con los buenos resultados del primer trimestre 2024 entraba en su cuarto año consecutivo con números positivos.

De acuerdo con datos de Moody's, la deuda de Enap a diciembre de 2022 era de US$ 4.500 millones y durante 2023 se había reducido a US$ 3.900 millones.

BUENAS CALIFICACIONES

ENAP cuenta con calificaciones crediticias Baa3 por parte de Moody’s, BBB- de S&P, y A- de Fitch, todas con perspectiva estable.

A fines de mayo, la agencia clasificadora de riesgo internacional Standard & Poor’s (S&P) anunció la mejora de clasificación de riesgo de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) desde 'BB+' a 'BBB-', ubicándola en lo que se conoce como “grado de inversión” o investment grade.

"Esta actualización refleja la “mejora en los resultados operativos y las métricas crediticias de la empresa”, indica Enap en su sitio web.

La perspectiva para esta clasificación queda en la categoría “Estable”.

S&P indicó que esta decisión está basada en los sólidos resultados presentados por la compañía en los últimos años y en la expectativa de que Enap mantenga sus operaciones y métricas crediticias en los próximos años. Esta mejora se atribuye a la “implementación de un plan estratégico de la estatal para 2023-2027, que incluye un enfoque más disciplinado en las operaciones y el endeudamiento”, según indicó la clasificadora.

Asimismo, el perfil crediticio autónomo o Stand Alone Credit Profile (SACP) de Enap también aumentó desde 'b' a 'b+', lo que refleja el fortalecimiento del perfil de riesgo financiero de la empresa. Además, S&P mantuvo su evaluación de “una muy alta probabilidad de apoyo” en caso de dificultades financieras por parte del gobierno chileno, el único accionista de Enap.

La entidad señaló que la mejora en las métricas crediticias de Enap se debe a una gestión más efectiva y disciplinada, lo que incluye la reducción gradual del endeudamiento. Entre los aspectos destacados, se encuentran su mandato de autosuficiencia, una gestión alineada con estándares OCDE, políticas de contención de costos y un enfoque en inversiones específicas para mantener la integridad de los activos. Además, la diversificación de proveedores de petróleo y una gestión proactiva de la refinanciación han sido factores clave en esta mejora.

En ese momento, el gerente general de Enap, Julio Friedmann, destacó que “el foco que hemos puesto en hacernos cargo de nuestra mochila financiera, alineados en todo momento con el Directorio y nuestro accionista. El desafío es avanzar en la excelencia operacional y eficiencia de nuestra gestión, para así mantener estos indicadores a futuro y garantizar la sustentabilidad de la empresa".

La perspectiva estable de S&P refleja la expectativa de que la empresa estatal mantenga una relación deuda/Ebitda en torno o por debajo de 4x durante los próximos dos años, con iniciativas de capital alineadas con este objetivo, así como que Enap continúe su sólido vínculo con el gobierno chileno, desempeñando un papel crucial en el sector energético del país.