Española Indra prevé facturar US$ 10.800 millones hacia 2030 y crear una filial espacial

La multinacional española Indra anunció este miércoles que prevé facturar sobre los US$ 6 .500 millones en 2026 y alcanzar un volumen de negocio de US$ 10.800 millones para el 2030, una cifra que supone más de doble que los 4.343 millones de euros que ingresó el pasado ejercicio, según el documento que la compañía ha remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con su nuevo plan estratégico, denominado 'Leading the future'.

En este contexto, la compañía prevé una nueva estructura de sus áreas de actividad, compuesta actualmente por los departamentos de Defensa, Gestión del Tráfico Aéreo (ATM), Movilidad y Minsait (la filial tecnológica de la compañía).

Indra cambiará esta estructura y pasará a contar con las áreas de Defensa, Gestión del Tráfico Aéreo, Espacio, Minsait (en la que se incluirá Movilidad) y "nuevos negocios industriales".

Así, la compañía ha señalado que prevé incluir a nuevos socios en Minsait para elevar su autonomía y también que creará una nueva filial dedicada al sector aeroespacial.

En cuanto a esta nueva filial, se espera que su creación se concrete entre 2024 y 2026 y que ya en 2030 logre una facturación de alrededor de US$ 1.085 millones.

PREVISIONES DE CRECIMIENTO

En cuanto a los ingresos de US$ 6.500 millones de euros previstos para 2026, unos US$ 5.750 millones se atribuyen a la actividad orgánica de la empresa y, en concreto, US$ 1.193 millones procederán del área de Defensa, US$ 542 millones serán del departamento de Gestión del Tráfico Aéreo, US$ 65 millones provendrán de la división aeroespacial y US$ 3.950 millones de Minsait (incluida el actual departamento de movilidad).

En tanto, los otros US$ 760 millones se prevé que procedan de la actividad inorgánica, es decir, de las futuras adquisiciones.

Más allá de la previsión de facturación a corto y medio plazo, la compañía aspira a lograr un margen operativo del 12% en 2026 y del 14% en 2030, así como un margen de beneficio neto de explotación (Ebit) del 10% en 2026 y del 12% en 2030.En 2023 el margen operativo de Indra fue del 10,3% y el margen Ebit del 8%.

De este modo, Indra estima que su beneficio bruto de explotación (Ebitda) se situará en US$ 813 millones en 2026 y que para ese mismo año el Ebit se elevará hasta los US$ 651 millones.

De los US$ 813 millones de Ebitda previstos para 2026, US$ 705 millones corresponderán a la actividad orgánica de la compañía y los otros US$ 108 se atribuyen a las futuras adquisiciones.

INVERSIÓN EN I+D

Por otro lado, el nuevo plan estratégico de la compañía incluye un plan de inversión en investigación y desarrollo (I+D) de US$ 3.255 millones, según han explicado tanto José Vicente de los Mozos como el presidente de Indra, Marc Murtra, durante la presentación de la nueva hoja de ruta de la empresa.

En esa línea, las inversiones en I+D se centrarán en tecnologías digitales --como inteligencia artificial (IA), 'cloud' o IoT (internet de las cosas)-- y en "tecnologías de vanguardia", como fotónica, microelectrónica o cuántica.

Del monto total que invertirá Indra en I+D, en torno a US$ 1.193 millones serán "autofinanciados", ha resaltado el consejero delegado de Indra durante la presentación del plan.

FUSIONES Y ADQUISICIONES

En cuanto a la política de fusiones y adquisiciones (M&A), la compañía prevé destinar un 75% del presupuesto para este tipo de operaciones a transacciones ligadas a los sectores de defensa y aeroespacial.

Asimismo, sus operaciones se centrarán en España, Europa occidental y Norteamérica y todas estarán alineadas con la nueva estrategia del grupo y su ambición de convertirse en el 'campeón nacional' de la defensa y la tecnología.

En este contexto, la compañía ha abierto la puerta a entrar en el operador de satélites de comunicación Hispasat, propiedad actualmente de Redeia