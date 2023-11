Eventual compra de acciones de Azure por parte de SQM tendría efecto neutral en su clasificación, asegura Fitch

Tras el anuncio de SQM de una oferta de adquisición por cerca de 80% de las acciones de la australiana Azure Minerals, en la cual dispone de 19,9%, la calificadora de riesgo Fitch Ratings estima que la oferta por un valor aproximado de US$ 900 millones, sería neutral para la clasificación de SQM.



La transacción es apoyada por el directorio de Azure y por un accionista importante quien posee 10,5% Azure (Grupo Delphi). SQM informó que, si en esta instancia la transacción no sale aprobada, entonces irá por una oferta pública de adquisición fuera del mercado. El precio que ofrece SQM por Azure representa un premio de sobre 50% respecto al precio de la acción, previo a la oferta.



"SQM tiene la holgura económica para financiar la compra sin alterar sustancialmente su perfil financiero. La compañía goza de métricas crediticias extremadamente sólidas. En los últimos 12 meses terminados al 30 de junio de 2023, la compañía reportó caja por US$ 2.625 millones, EBITDA cercano a US$ 5.200 millones y un indicador de deuda neta a EBITDA de 0,1 veces (x). Fitch proyecta que SQM terminará 2023 con un EBITDA de US$ 4.200 millones y un indicador de deuda neta a EBITDA nulo. Para 2024, año en que se materializaría la adquisición, se calcula que el mismo indicador evolucionaría a niveles en torno a 0,7x, aun holgadamente dentro de los límites de la clasificación",señala Ftich en un comunicado.



Los indicadores posteriores a la transacción asumen la consolidación financiera de SQM con las operaciones de Azure, pero no incluyen estimaciones de flujos de caja para el desarrollo de los proyectos en cartera de Azure especialmente Andover, respecto al cual Fitch no tiene visibilidad. A junio de 2023 Azure reportaba una caja equivalente a US$ 11,5 millones, sin deuda financiera, y pérdidas netas por US$ 13,5 millones al estar en fase de exploración.



Fitch proyecta que el éxito de la transacción permitiría a SQM diversificar sus activos de litio e incrementar su potencial de crecimiento. De esta manera, disminuirá su dependencia del Salar de Atacama, lo que es positivo para la estrategia de SQM. Esta acción, además elevaría su capacidad de negociación actual con Codelco.



Azure es una compañía junior australiana cuyo activo principal corresponde a 60% de propiedad sobre Andover, un proyecto de litio ubicado en la región West Pilbara en Australia Occidental. Andover ostenta un potencial productivo relevante y un grado de concentración de óxido de litio alto. Este proyecto tomará varios años en comenzar a producir y tendrá un objetivo de exploración equivalente a un rango entre 2,5 millones a 8,9 millones de toneladas métricas de carbonato de litio equivalente. Para la explotación de este proyecto, SQM se beneficiaría de la experiencia adquirida en el desarrollo del proyecto Mount Holland ubicado en la misma región; este último debería comenzar a producir a fines de 2023.



Fitch dará seguimiento al desarrollo de la transacción. De acuerdo con el hecho esencial publicado por SQM, la transacción debería finalizar en un período de tres a seis meses. Sin embargo, durante las últimas horas han surgido obstáculos para la materialización de la transacción. La australiana Georgina Rinehart , dueña de la mayor fortuna de su país y quien maneja activos en mineral de hierro y agricultura a través de Hancock Prospecting, adquirió 18,3% de la propiedad de Azure. Esta acción podría afectar la compra por parte de SQM. Una acción reciente de características similares derivó en el bloqueo una oferta de adquisición por USD4,3 mil millones sobre Liontown Resources que intentaba realizar Albemarle.