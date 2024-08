Ganacias de Maersk caen 73,9% hasta junio y suman US$ 975 millones

El conglomerado danés AP Moller-Maersk, dueño del segundo mayor operador de transporte marítimo de mercancías, logró un beneficio neto atribuido de US$ 975 millones (893 millones de euros) hasta junio, lo que supone una caída del 73,9% respecto del obtenido durante el mismo periodo del año anterior, según ha informado la compañía que, no obstante, ha mejorado sus previsiones anuales.

La facturación alcanzó los US$ 25.126 millones (23.012 millones de euros), un 7,6% menos. Los ingresos de la división de transporte marítimo de mercancías disminuyeron un 11,8%, hasta los US$ 16.379 millones (15.001 millones de euros).

Después, la facturación de la rama de logística se redujo un 4,1%, hasta los US$ 7.136 millones (6.536 millones de euros), aunque la de la rama de terminales mejoró en un 14,3%, hasta los US$ 2.088 millones (1.912 millones de euros).

Ya solo en el segundo trimestre, las ganancias se quedaron en los US$ 798 millones (730,9 millones de euros) y la cifra de negocio en los US$ 12.771 millones (11.696 millones de euros). Estas cifras fueron un 45,1% y un 1,7% inferiores en comparativa interanual.

Maersk ha recordado que el consejo de administración ya decidió en febrero suspender su programa de recompra de acciones de US$ 12.000 millones (10.990 millones de euros) hasta que las condiciones del tráfico marítimo se estabilicen, en referencia a las tensiones en el Mar Rojo.

"Nuestros resultados trimestrales confirman que el desempeño de todas nuestras actividades va en la dirección correcta. La demanda ha sido fuerte y, como todos hemos visto, la situación en el Mar Rojo sigue enquistada, lo que provoca una presión continua en las cadenas de suministro mundiales", ha explicado el consejero delegado de Maersk, Vincent Clerc. "Se espera que estas condiciones se mantengan durante el resto del año", ha avisado.

PREVISIONES

La multinacional prevé que en 2024 el crecimiento global del volumen de contenedores estará en un rango del 4% al 6% y que Maersk crecerá en línea con el mercado. Esto supone una mejora desde la horquilla anterior del 2,5% al 4,5%.

En este sentido, la danesa anticipa ahora un resultado bruto de explotación (Ebitda) subyacente de entre US$ 9.000 y US$ 11.000 millones (8.243 y 10.074 millones de euros) para el ejercicio en curso, US$ 2.000 millones (1.832 millones de euros) para ambos extremos.

El gasto de capital para 2023 y 2024 se mantendrá entre los US$ 8.000 y US$ 9.000 millones (7.327 y 8.243 millones de euros), pero sí se ha actualizado al alza en US$ 1.000 millones (915,9 millones de euros) el desembolso para 2024 y 2025, por lo que pasará a estar comprendido entre los US$ 10.000 y US$ 11.000 millones (9.159 y 10.074 millones de euros).