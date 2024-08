Ganancias de Walmart caen 43% en el segundo trimestre, pero mejora previsiones anuales

La cadena de hipermercados Walmart cerró el segundo trimestre fiscal, finalizado en julio, con un beneficio neto atribuido de US$ 4.501 millones (4.087 millones de euros), lo que equivale a reducir un 43% el resultado contabilizado en el mismo periodo del ejercicio anterior por la multinacional, que ha vuelto a revisar al alza sus expectativas anuales.

Los ingresos de Walmart entre mayo y julio sumaron US$ 169.335 millones (153.780 millones de euros), un 4,8% más, incluyendo un crecimiento del 4,1% en Estados Unidos, hasta US$ 115.347 millones (104.752 millones de euros), mientras que los ingresos internacionales subieron un 7,1%, hasta US$ 29.567 millones (26.851 millones de euros).

De su lado, la facturación de la cadena mayorista Sam's Club en el segundo trimestre fiscal fue de UA$ 22.853 millones (20.754 millones de euros), un 4,7% más.

"Nuestro equipo ha tenido otro trimestre sólido", dijo Doug McMillon presidente y consejero delegado de Walmart, destacando el crecimiento de cada parte del negocio, incluyendo las ventas en tiendas y el comercio electrónico, mientras que negocios más nuevos "también están contribuyendo", diversificando las ganancias y reforzando la resiliencia del modelo comercial.

De esta manera, en el primer semestre Walmart registró un beneficio neto atribuido de US$ 9.605 millones (8.723 millones de euros), un 0,4% más que un año antes, mientras que su cifra de negocio aumentó un 5,4%, hasta US$ 330.843 millones (300.453 millones de euros).

De cara al conjunto del ejercicio en curso, la cadena de distribución ha vuelto a revisar al alza sus previsiones y ahora espera un crecimiento de sus ventas del 3,75% al 4,75%, cuando anteriormente esperaba un incremento en la parte alta de la horquilla del 3% al 4%.

Asimismo, la compañía ha mejorado su expectativa de crecimiento del beneficio operativo ajustado a un rango del 6,5% al 8% desde el anterior del 4% al 6%, mientras que confía en que el beneficio por acción ajustado alcance una horquilla de US$ 2,35 a US$ 2,43, frente a la anterior previsión de la parte alta de entre US$ 2,23 y US$ 2,37.