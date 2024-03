Gobierno de Arce aspira a la autonomía en alimentos y combustibles

El presidente de Bolivia, Luis Arce, puso ayer martes en marcha la Planta de Biodiésel FAME I (biocombustible elaborado a través de la transesterificación de aceites vegetales) en Santa Cruz y afirmó que el país será “autosuficiente” en la producción de alimentos y combustibles.

“Poco a poco, Bolivia se vuelve autónoma y poco a poco Bolivia se vuelve un país autosuficiente, y es lo que pretendemos hacer. Hay que generar la autodependencia y autosuficiencia en la producción de alimentos y combustibles; tenemos la capacidad de hacerlo”, dijo el mandatario en el acto de apertura.

El proyecto para la planificación, construcción e implementación de esa planta, que demandó una inversión de más de US$ 53 millones, comenzó a finales de 2022 y su producción requiere de materias primas que se obtienen de las semillas de especies oleíferas que se producen en al menos cuatro regiones del país, según las explicaciones técnicas.

Alimentos y combustibles

Según las previsiones, esa factoría producirá 1.500 barriles de biocombustible al día y permitirá la reducción de la importación de combustibles fósiles; es decir, diésel y gasolina. Al respecto, el jefe de Estado dijo que el precio de esos carburantes y la logística de transporte para que lleguen al país “subieron” y atribuyó eso a la guerra entre Rusia y Ucrania.

“Hoy, Bolivia empieza a producir su propio biocombustible (…); eso es importante porque abandonamos poco a poco esa dependencia”, celebró Arce.

Aparte de esa planta, la primera de su tipo en el país, y calificada como “histórica, el Gobierno construye una segunda en el municipio de El Alto, cuya producción también será de 1.500 barriles por día.

Además, el Gobierno tiene planificada la construcción de una Planta de Diésel Renovable de Aceite Vegetal Hidrotratado (HVO por su sigla en inglés) que producirá 9.000 barriles por día (unos 1,42 millones de litros); ese proyecto se encuentra en la fase de ingeniería.

En total, con las tres plantas de biocombustibles, se prevé una producción diaria de al menos 12.000 barriles diarios a partir de 2025. Así informó el ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, que también estuvo presente en el acto en Santa Cruz.

Empleo

Además, la autoridad resaltó que la implementación de esa obra generará empleos directos e indirectos en esa región.

“La cadena logística no solo está relacionada con la producción de biodiésel, sino que es una cadena que integra el sector productivo, agrícola a partir de la producción de materia verde, que nos van a permitir procesar el biocombustible”, señaló Molina.

Por su parte, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, anunció que la nueva planta entregará su primer barril de biocombustible en abril de este año.

En enero de este año, el ministro Molina informó que la producción de biodiésel significará un ahorro de al menos US$ 450 millones, tomando en cuenta que, en 2023, la importación de combustibles fue de US$ 3.000 millones y en 2022 la cifra alcanzó a US$ 2.999 millones.

Las plantas de biodiésel en Santa Cruz y en La Paz y la de HVO son parte de las 150 plantas industrializadoras que anunció el Gobierno hasta 2025.