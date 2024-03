Gremios del Bio Bío encaran al ministro de Economía chileno por suspensión de Huachipato

“Emplazamos al Ministro de Economía a que no deje caer la economía regional y no permita que el Bío Bío se convierta en la región con la mayor cantidad de personas desempleadas de Chile“, afirmaron en una declaración conjunta distintos gremios y asociaciones de la región del sur de Chile respecto a la situación de la Compañía Siderúrgica Huachipato.

En la misiva, firmada por la CPC Biobío, Corma, Irade, los Pescadores Industriales del Biobío, Socabio, Asem Biobío, Asiquim y Pymemad, las organizaciones expresaron su “profunda preocupación” por lo que significaría el cierre de la empresa para el encadenamiento productivo de la zona, el ecosistema industrial local y a nivel país.

GREMIOS DEL BÍO BÍO HACEN LLAMADO DE ATENCIÓN A NICOLÁS GRAU POR HUACHIPATO

“Dado el contexto económico, en el Bío Bío no podemos permitirnos reducir nuestra capacidad productiva; por el contrario, debemos aumentarla”, señalaron.

“El cierre de la usina es una señal de alerta, viene a acentuar la crisis que están viviendo las áreas productivas más relevantes del Bío Bío. Son esas industrias más tradicionales la viga madre de la economía de la región, y debemos cuidarlas y apoyarlas con políticas públicas oportunas y correctas que les permitan volver a crecer”, añadieron.

Por todo esto, el conjunto de gremio y asociaciones prevé, tal como otros organismos, unas “consecuencias extremadamente graves” en materia de empleo, respecto a la potencial pérdida y afectación a más de 20.000 trabajos dentro del Bío Bío, los cuales “hoy el sector productivo no tiene la capacidad de absorber“.

"NO DEJE CAER LA ECONOMÍA REGIONAL"

A todo esto se une el impacto a más de 1.000 pequeñas y medianas empresas “que son proveedoras de la Siderúrgica y la afectación al encadenamiento productivo altamente positivo que hoy existe y que desaparecería”.

Debido a este escenario es que las organizaciones dijeron solidarizar con las familias que se verían afectadas, junto con emplazar al Ministro de Economía chileno, Nicolás Grau, “a que no deje caer la economía regional y no permita que el Bío Bío se convierta en la región con la mayor cantidad de personas desempleadas de Chile”.

“Estamos frente a una crisis regional con impacto nacional a la que no se le ha dimensionado en la gravedad. El Bío Bío no merece la indolencia del gobierno, sino más bien el apoyo de todos los sectores para asegurar el bienestar de sus habitantes y el futuro de sus empresas. Hoy es momento de actuar para proteger y potenciar el desarrollo y crecimiento de nuestra región. No podemos esperar”, concluyeron.