Grupo Bethia recauda más de US$ 30 millones tras vender parte de sus acciones de Falabella

Unos $30 mil millones (US$ 30,5 millones) en acciones del consorcio chileno Falabella fueron vendidos por parte del Grupo Bethia, perteneciente a la familia Heller Solari. Esto corresponde a cerca del 0,4% de la propiedad de la compañía, por lo que el grupo empresarial quedaría con alrededor del 8,5% del control sobre la multinacional.

El mencionado grupo posee inversiones en diversas empresas, y hasta diciembre del 2019, Falabella constituía el 64% de la cartera de inversiones de Bethia.

Y si bien la venta de los papeles se da en medio de un complejo panorama financiero para la empresa, la operación habría tenido por fin aumentar su caja para realizar nuevas inversiones y bajar su deuda, según consignó Diario Financiero.

FALABELLA.COM ABANDONA EL NARANJA Y VUELVE A SU CARACTERÍSTICO COLOR

Falabella reportó al cierre del cuarto trimestre de 2023, una utilidad neta de US$ 80 millones. Según la compañía, esto sería 9,2 veces lo obtenido en el mismo período de 2022.

Tal nivel de ganancias vendría dado por el “plan de fortalecimiento financiero que tiene en marcha la compañía”, según expresaron en un comunicado.

Durante todo el ejercicio de 2023 Falabella tuvo utilidades por US$ 69 millones; los ingresos llegaron a los US$ 12.821 millones, un 9% menos que el año anterior, y el Ebitda cerró en US$ 845 millones, un 21% menos que en 2022.

La última noticia surgida respecto al holding fue que, luego de confirmar que comenzaría a dar un giro en su estrategia digital, la imagen de su sitio web “falabella.com” volvió a retomar su clásico color verde característico, despidiéndose de la imagen basada en el naranjo que fue aplicada al lanzar su marketplace.

“Para continuar simplificando su propuesta de valor y profundizando su estratega omnicanal, Falabella anunció cambios en la experiencia de navegación de su plataforma. Buscando representar lo mejor del mundo físico y el digital, la compañía cambió el logo de falabella.com a verde”, detallaron.

Además, la web sumará accesos directos a los sitios de Sodimac, Tottus y Lino, cumpliendo con dar “mayor identidad a los retailers”.