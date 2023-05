JP Morgan adquiere el First Republic Bank

En un comunicado, la entidad bancaria JP Morgan Chase anunció este 1 de mayo que adquirió la gran mayoría de los activos y asumió los depósitos y otros pasivos de First Republic Bank de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC).

Al llevar a cabo esta transacción, JPMorgan Chase está apoyando al sistema financiero de EE. UU. a través de su importante fortaleza y capacidad de ejecución. Como parte de la compra, JPMorgan Chase asume todos los depósitos, asegurados y no asegurados.

“Nuestro gobierno nos invitó a nosotros y a otros a dar un paso adelante, y lo hicimos”, dijo Jamie Dimon, presidente y director ejecutivo de JPMorgan Chase. “Nuestra solidez financiera, nuestras capacidades y nuestro modelo comercial nos permitieron desarrollar una oferta para ejecutar la transacción de manera que se minimicen los costos para el Fondo de Garantía de Depósitos”.

Dimon agregó: "Esta adquisición beneficia modestamente a nuestra compañía en general, es beneficiosa para los accionistas, ayuda a avanzar aún más en nuestra estrategia patrimonial y es complementaria a nuestra franquicia existente".

EL CLIMA BANCARIO

La compra culmina una semana difícil para First Republic, que tiene su sede en California y tiene ubicaciones en ocho estados. Sus acciones cayeron tanto la semana pasada que la Bolsa de Valores de Nueva York detuvo la negociación varias docenas de veces.

La Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés) tomó el control brevemente durante el fin de semana, antes de supervisar la venta en lo que describe como un proceso de licitación competitivo.

First Republic es el tercer y más grande prestamista de EE. UU. en quebrar este año (el cuarto si se incluye el caso SIlvergate).

Sin embargo, los reguladores federales dicen que no es una señal de problemas más amplios en la industria bancaria: el esfuerzo apresurado para evitar que First Republic siembre más confusión en el sector bancario siguió a una movilización previa de la FDIC para contener las quiebras de otros dos bancos de tamaño similar, Silicon Valley Bank. y Signature Bank, en marzo.

"Los estadounidenses deberían confiar en la seguridad de sus depósitos y en la capacidad del sistema bancario para cumplir su función esencial de proporcionar crédito a empresas y familias", según un portavoz del Tesoro de EE. UU.

Eso es algo que Dimon de JP Morgan se hizo eco en los comentarios que hizo a los periodistas después de que se anunciara el acuerdo.

"El sistema es muy, muy sólido", dijo.

Stephen Collinson, analista de CNN La serie de crisis bancarias ha sido causada en parte por el daño a los bancos, que se habían beneficiado de años de bajas tasas de interés, por los rápidos aumentos de tasas de la Reserva Federal para combatir la alta inflación.

Los desafíos a la economía ya están causando repercusiones políticas para el presidente Joe Biden, quien lanzó su candidatura a la reelección la semana pasada argumentando que había diseñado una fuerte salida de la tormenta de Covid-19 para la economía, a pesar de la alta inflación que causó un dolor significativo a las familias estadounidenses el año pasado. año. La inflación aún no ha caído a los niveles bajos típicos de las últimas décadas, lo que ha alimentado una era de estabilidad de precios.

es un problema mayúsculo para Biden que se ha lanzado a la reelección para 2024 y además rae recuerdos vívidos de lo ocurrido en 2008 con el salvataje de otros bancos tras el caso Lehman Brothers y Enron.

Algo que, además, supuestamente no volvería a ocurrir con las medidas tomadas tras esas crisis.

“En este momento, es posible que necesiten trabajar con bancos y capital privado para salvar a la Primera República. Quiero decir, ese es el estado en el que estamos. Pero podemos avanzar rápidamente”, dijo Khanna en “Face the Nation” de CBS.

Khanna argumentó que la FDIC debería buscar la opción de menor costo para salvar a los depositantes del banco Fisrt Republic.

“También necesitamos una reforma (…) Cada vez que la economía se calienta, de alguna manera decimos, desregular, desregular, y nunca funciona”.

LA TRANSACCIÓN

Los elementos clave de la transacción que siguen al proceso de licitación competitiva de la FDIC incluyen:

Adquisición de la gran mayoría de los activos de First Republic Bank, incluidos aproximadamente US$173 mil millones en préstamos y aproximadamente US$30 mil millones en valores, más la asunción de aproximadamente US$ 92 mil millones de depósitos, incluidos US$30 mil millones de grandes depósitos bancarios, que se reembolsarán después del cierre o se eliminarán en la consolidación

La FDIC proporcionará acuerdos de reparto de pérdidas que cubran los préstamos hipotecarios residenciales unifamiliares adquiridos y los préstamos comerciales, así como US$ 50 mil millones de financiamiento a plazo de tasa fija a cinco años.

Eso si, la firma JPMorgan Chase dejó en claro que no asumirá la deuda corporativa ni las acciones preferentes de First Republic.

Las sucursales de First Republic abrirán el lunes 1 de mayo, como de costumbre, y los clientes continuarán recibiendo un servicio ininterrumpido, incluidas las capacidades de banca digital y móvil.

Como resultado de esta transacción, JPMorgan Chase espera reconocer una ganancia después de impuestos por única vez por adelantado de aproximadamente US$ 2.600 millones, que no refleja los aproximadamente US$ 2 mil millones de costos de reestructuración después de impuestos anticipados durante los próximos 18 meses

Se espera que la transacción incremente modestamente las utilidades por acción y genere más de US$ 500 millones de ingresos netos incrementales por año, sin incluir los aproximadamente US$ 2.600 millones de ganancias únicas después de impuestos o aproximadamente US$ 2.000 millones de costos de reestructuración después de impuestos

esperados en el transcurso de 2023 y 2024.

Los negocios de First Republic adquiridos serán supervisados por los codirectores ejecutivos de Banca Comunitaria y de Consumo (CCB) de JPMorgan Chase, Marianne Lake y Jennifer Piepszak.

“First Republic ha construido una sólida reputación por servir a los clientes con integridad y un servicio excepcional”, dijeron Lake y Piepszak. “Esperamos dar la bienvenida a los empleados de First Republic. Como siempre, estamos comprometidos a tratar a los empleados con respeto, cuidado y transparencia”, concluye la firma en su comunicado.

A las 8 horas del Este JP Morgan Chase anunció una conferencia de prensa pública para dar más detalles de la transacción.



LO QUE DIJO LA GAO

La GAO, por Government Accountabiity Office, una agencia gubernamental del poder legislativo que brinda servicios de auditoría, evaluación e investigación para el Congreso de los Estados Unido - básicamente, es la institución suprema de auditoría del gobierno federal- coicidentemente había reportado el fin de semana preocupantes noticias sobre la capacidad reugladora de la banca en el país.



En un reporte de 46 páginas, la institución determinó respecto de los qiebras de SVB y Signature Bank: "En marzo de 2023, Silicon Valley Bank y Signature Bank sufrieron dos de las mayores quiebras bancarias en la historia de EE. UU. Las estrategias comerciales arriesgadas, las prácticas de gestión de riesgos débiles y la liquidez débil impulsaron las fallas.

Ambos bancos crecieron rápidamente entre 2019 y 2021, lo que puede indicar riesgo. Además, el crecimiento fue impulsado en gran medida por los depósitos que no estaban asegurados por el gobierno federal.

Los reguladores federales expresaron su preocupación por estos riesgos a los bancos, pero no tomaron las medidas adecuadas para abordarlos.

Los reguladores y el Tesoro utilizaron las autoridades de emergencia para proteger a los depositantes no asegurados de los bancos y evitar que los clientes de otros bancos retiraran sus fondos por miedo.