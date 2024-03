Perú presenta cartera de proyectos mineros 2024 con inversiones mayores a US$ 54.000 millones

Como se había anunciado en la Convención Mundial de Exploración Minera PDAC 2024, realizada recientemente en Canadá, el Ministerio de Energía y Minas de Perú (Minem) presentó la “Cartera de Proyectos de Inversión Minera 2024”, conformada por 51 proyectos que engloban una inversión total de US$ 54.556 millones.

El Minem explicó que el objetivo es fomentar e iniciar actividades mineras como explotación o beneficio en concordancia con la normativa vigente.

La Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera (DGPSM) del Minem, responsable del documento, destaca que la actual cartera registra un aumento de 2,7% (US$ 1.426 millones) en comparación a lo registrado en la actualización de julio 2023 (46 proyectos – US$ 53.130 millones).

Esto, principalmente por la incorporación seis nuevos proyectos: Reposición Ferrobamba (US$ 1753 millones), Coimolache Sulfuros (US$ 598 millones), Mina Justa Subterránea (US$ 500 millones), Reposición Colquijirca (US$ 431 millones), Ampliación Huancapetí (US$ 345 millones) y Ampliación Huachocolpa (US$ 167 millones), que totalizan un monto de US$ 3.794 millones.

El nuevo documento también registra en su última actualización a 40 proyectos que conservan su monto de inversión total de US$ 44.392 millones, lo que constituye el 81,4% de la participación total en la nueva cartera.

En tanto, cinco proyectos modificaron sus montos de inversión, debido principalmente a las actualizaciones que los titulares presentan en sus diferentes estudios conforme al avance y nivel de ingeniería de los proyectos.

Así, el proyecto Integración Coroccohuayco presentó un incremento de US$ 590 millones a US$ 1.500 millones para el desarrollo e infraestructura del yacimiento y en las plantas de procesamiento Antapaccay y Tintaya. Asimismo, el proyecto Yumpag reportó un aumento de US$ 81 millones a US$ 110 millones.

Por su parte, el proyecto Corani registró un ajuste en su monto de inversión de US$ 603 millones a US$ 579 millones; y la inversión CAPEX del proyecto Pampa de Pongo descendió de US$ 2.344 millones a US$ 1.781 millones, monto que representa las 3 fases del proyecto según muestra la Modificación de Estudio de Impacto Ambiental detallado (MEIA-d).

El proyecto La Granja también está incluido y contempla una inversión de aproximadamente US$ 2.400 millones, de acuerdo con lo expuesto en la suscripción de la adenda al contrato de transferencia del proyecto.

La nueva cartera también señala que durante el último trimestre de 2023 y comienzos de 2024, se registraron avances del proyecto Yumpag (US$ 110 millones) con la ejecución de inversiones para su desarrollo.

Mientras que los proyectos Reposición Inmaculada (US$ 1.319 millones) y Reposición Antamina (US$ 1.604 millones) se encuentran próximos a ejecutar inversiones, luego de obtener sus certificaciones ambientales y autorizaciones necesarias.