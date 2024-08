Resultados de NVIDIA demuestran la relevancia que ha ganado la IA en los mercados

La firma NVIDIA informó hoy que sus ingresos correspondientes al segundo trimestre finalizado el 28 de julio de 2024 ascendieron a US$ 30 000 millones, un 15 % más que el trimestre anterior y un 122% más que hace un año.

El valor de mercado de Nvidia se ha disparado gracias a su dominio del hardware informático que sustenta la inteligencia artificial. El precio de las acciones ha subido cerca de un 3.000% desde 2019 y, con una capitalización bursátil de US$ 3,2 billones, un movimiento en su cotización afecta al mercado en general.

De acuerdo con lo publicado por la empresa en su sitio web, en el trimestre, las ganancias por acción diluida según los PCGA fueron de 0,67 dólares, un 12 % más que el trimestre anterior y un 168 % más que hace un año. Las ganancias por acción diluida no conforme a los PCGA fueron de 0,68 dólares, un 11% más que el trimestre anterior y un 152 % más que hace un año.

"La demanda de Hopper sigue siendo fuerte y la expectativa por Blackwell es increíble", afirmó Jensen Huang, fundador y director ejecutivo de NVIDIA. "NVIDIA logró ingresos récord mientras los centros de datos globales están trabajando a toda máquina para modernizar toda la pila informática con computación acelerada e IA generativa".

En su sitio web, NVIDIA recalca: "Las muestras de Blackwell se están enviando a nuestros socios y clientes. Spectrum-X Ethernet para IA y el software NVIDIA AI Enterprise son dos nuevas categorías de productos que logran una escala significativa, lo que demuestra que NVIDIA es una plataforma de pila completa y a escala de centro de datos. En toda la pila y el ecosistema, estamos ayudando a los creadores de modelos de vanguardia a los servicios de Internet para consumidores y, ahora, a las empresas. La IA generativa revolucionará todas las industrias”.

Durante la primera mitad del año fiscal 2025, NVIDIA devolvió US$ 15 400 millones a los accionistas en forma de acciones recompradas y dividendos en efectivo. Al final del segundo trimestre, la empresa tenía US$ 7.500 millones restantes bajo su autorización de recompra de acciones.

El 26 de agosto de 2024, la Junta Directiva aprobó una autorización de recompra de acciones adicional de US$ 50 000 millones, sin vencimiento. Además, NVIDIA pagará su próximo dividendo trimestral en efectivo de 0,01 dólares por acción el 3 de octubre de 2024 a todos los accionistas registrados el 12 de septiembre de 2024.

REACCIONES DE LOS MERCADOS

Esos son los datos de la firma. Pero la interpretación de estos varía de acuerdo a quien se le pregunte.

Para los analistas de Axios, por ejemplo, Nvidia se ha convertido en sinónimo de IA, pero eso no significa que pueda relajarse. Sus pares, empresas emergentes e incluso sus propios clientes están intentando cada vez más invadir su territorio.

El principal rival de Nvidia en materia de GPU, la firma AMD, acaba de acordar la adquisición de ZT Systems para aumentar la capacidad intelectual de ingeniería.

En tanto que otras empresas emergentes de diseño de chips e inteligencia artificial como Cerebras, d-Matrix y Groq han estado recaudando cientos de millones de dólares en capital de riesgo.

Y los gigantes Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet y OpenAI, todos compradores de los próximos procesadores de la plataforma Blackwell de Nvidia, han estado trabajando en sus propios chips de fabricación nacional.

"A pesar de esta carrera intensificada en el juego de los chips de inteligencia artificial, Nvidia está siendo investigada por el Departamento de Justicia estadounidense en relación con si ha abusado de su posición de dominio del mercado", indica el medio económico.

Por su lado, analistas como Ryan Detrick, estratega jefe de mercado de Carson Group, estimaron que "El problema es que esta vez el tamaño del crecimiento fue mucho menor que el que hemos estado viendo".

Citado por Reuters, Detrizk afirmó que "Incluso se aumentaron las previsiones futuras, pero nuevamente no al mismo ritmo que en los trimestres anteriores. Esta es una gran empresa que sigue aumentando sus ingresos a un ritmo del 122%, pero parece que la vara se puso un poco demasiado alta en esta temporada de resultados".

En Chile, la opinión de la corredora de bolsa Renta4 es que el mercado estaba ansioso respecto de los resultados de Nvidia.

Esto se reflejaba en que en víspera de la entrega de resultados sus títulos bajaron un 2,10% a US$ 125,51 por ADR. Ahora, con ingresos por más de US$ 30.000 millones, ubicándose por sobre los US$ 28.800 millones esperados por el mercado, en tanto, a nivel de última línea, es decir respecto de la Utilidad Neta por Acción, alcanzó a US$ 0,68 también ubicándose por sobre los US$ 0,64 por acción, "que ya era la UPA más alta

registrada por esta empresa durante un trimestre y, por lo mismo, existía el temor que aunque los resultados fueran buenos, en definitiva no fueran todo lo buenos que se esperaba. Finalmente, el resultado obtenido por esta empresa da optimismo a los mercados respecto al crecimiento de las empresas relacionadas con la inteligencia artificial (IA), ya que se había puesto en duda hace una semanas cuando los resultados de Intel decepcionaron al mercado y la acción cayó alrededor de un 25%", indicó a AméricaEconomía Guillermo Araya, de Renta4.

En tanto que Cristián Correa Urrutia, CTO y Fundador de la consultora SocialWeb considera que, a pesar del sólido crecimiento en ingresos reportado por NVIDIA, impulsado principalmente por la creciente demanda en centros de datos e inteligencia artificial, "la confluencia de factores macroeconómicos y la incertidumbre sobre la estabilidad financiera de clientes clave como OpenAI han generado volatilidad en los mercados y esto se ve reflejado en que las acciones de NVIDIA bajasen el día de hoy".

Para el también profesor de Innovación y Emprendimiento del Departamento de Informática de la Universidad Federico santa María ( UTFSM), "La alta dependencia de NVIDIA en inteligencia artificial, que enfrenta presiones por costos crecientes y feroz competencia, podría haber generado dudas entre inversionistas sobre la sostenibilidad del reciente crecimiento".

Y es que, si bien los resultados financieros de NVIDIA han sido positivos, la reciente caída en acciones se puede atribuir a varios factores globales, incluyendo ajustes en política monetaria de Japón y la delicada situación financiera de OpenAI.

"Existe la posibilidad de que OpenAI enfrente serias dificultades, con proyecciones de posible quiebra a finales de 2024, lo que ha generado inquietud sobre continuidad de alta demanda de GPU por grandes clientes como OpenAI. Esto, a su vez, podría haber afectado negativamente la percepción de inversionistas sobre perspectivas de crecimiento a largo plazo de NVIDIA. Además, el reciente aumento de tasas de interés en Japón podría haber motivado a inversionistas a reevaluar su exposición al riesgo, provocando ventas masivas en acciones tecnológicas, incluidas las de NVIDIA", concluye Urrutia.