Revés para proyecto Tierras Raras Módulo Penco: regulador puso término anticipado a la evaluación de impacto ambiental

El último lunes, el Servicio de Evaluación Ambiental del Bío Bío en Chile resolvió por término anticipado al procedimiento de evaluación del estudio de impacto ambiental del proyecto “Tierras Raras” en Penco.

La iniciativa surgió hace ya seis años en la zona, donde se pretende invertir US$ 130 millones de dólares y que consiste en la construcción de faena minera, junto con una planta de procesamiento de material con fuerte presencia de arcillas.

De acuerdo a la evaluación del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), en vista a los nuevos antecedentes recopilados por la Comisión Nacional Forestal (CONAF), existen áreas de bosque nativo con presencia de citronella mucronata, catalogada como vulnerable y que serán intervenidas por partes y obras no identificadas en el proyecto.

Señala además que ante la información faltante de bosque de preservación y razonables dudas al microruteos realizados por el titular, no es posible evaluar si este impacto se genera o no, ya que no se cuenta con los elementos para analizar su magnitud y duración.

Por lo anterior se pone término anticipado al proceso.

Uno de los principales opositores al proyecto es el consejero regional, Rodrigo Vera, quien valoró el pronunciamiento del SEA y añadió que espera este sea el final de los intentos para seguir con la iniciativa.

El proyecto fue ingresado anteriormente como Biolantánidos, sin embargo, en marzo de 2022 fue retirado de la evaluación por el titular, con la promesa de reingresarlo con las modificaciones que manifestó la ciudadanía tras una consulta ciudadana, donde el 90% de los consultados rechazó el proyecto.

LO QUE DICE LA EMPRESA

Por su lado, Aclara Resources, empresa a cargo del proyecto, a través de un comunicado informó que junto con sus consultores técnicos y otros asesores, trabajará en conjunto con las autoridades pertinentes con miras a abordar las observaciones iniciales en esta etapa temprana del proceso del nuevo EIA.

Ramón Barua, CEO de Aclara, comentó: “Estamos sorprendidos y decepcionados por la decisión de SEA de terminar el proceso de revisión en esta etapa temprana. Nuestro proyecto propone una forma innovadora de extraer minerales, asumiendo un alto nivel de responsabilidad con el medio ambiente y ha venido desarrollando un compromiso muy activo con la comunidad local. Creemos que las observaciones iniciales planteadas por CONAF pueden ser abordadas por nuestro equipo, que ya está trabajando para realizar las modificaciones adecuadas y volver a presentar una solicitud revisada para una evaluación de impacto ambiental lo antes posible”.

Como parte del proceso de evaluación general, la Aclara ha recibido varios comentarios y observaciones relacionados con el proyecto de varias partes afectadas e interesadas en Chile. La compañía cree que todos los aportes y observaciones presentados hasta la fecha, incluidos los de CONAF, pueden ser abordados por Aclara y no constituyen fallas fatales para asegurar un camino exitoso hacia el desarrollo del proyecto.

Asimimso, Aclara informó que proporcionará claridad adicional sobre el momento de la aplicación revisada luego de consultas adicionales con las autoridades relevantes y sus asesores. "Si bien no se puede garantizar el resultado del proceso de evaluación de impacto ambiental, la compañía cree que se pueden realizar modificaciones para abordar los problemas planteados", dijo la empresa.