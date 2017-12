Lima. El Perú está saliendo de una transición difícil y retomando el camino del crecimiento económico con un profundo enfoque social, indicó este domingo el jefe del Estado, Pedro Pablo Kuczynski, al reafirmar su compromiso para construir una Nación próspera y justa.

En un artículo publicado en el diario El Comercio, el mandatario escribió que tiene la certeza de que las perspectivas están cambiando rápidamente para el país.

"El Perú está saliendo de la transición difícil de una economía que se frenó por factores externos y, sobre todo, por una excesiva burocratización que se dio en los últimos años del gobierno anterior. A ello debemos añadir el fenómeno de El Niño Costero, el caso Lava Jato y otros acontecimientos", precisó.

Kuczynski refirió que después de varios años de "estancamiento" en el crecimiento del empleo, de julio a septiembre de este año se crearon 468.000 nuevos puestos de trabajo, comparado con el mismo periodo del año anterior.

Sostuvo que en los primeros nueve meses del 2017, se registró un incremento de 10 % en el volumen de exportaciones, y de 25 % en el valor de las mismas, "influenciado por la mejora de las cotizaciones internacionales del cobre y el zinc".

Asimismo, destacó que en octubre último, el PBI del sector construcción fue 13.9 % superior al registrado en octubre del 2016, debido a que hay un repunte en la demanda de cemento que creció 4.7 %.

"Cuando asumí la Presidencia de la República mi objetivo era y sigue siendo retornar al país a la senda del crecimiento con inclusión. Nuestro país está cambiando y progresa", aseveró el mandatario.

De cara al 2018, el jefe de Estado anunció que grandes y medianos proyectos que estuvieron postergados por varios años empezarán a ejecutarse, pero cumpliendo todos los requisitos de consulta ambiental y altos estándares internacionales.

Entre ellos, mencionó los proyectos de Quellaveco (Moquegua), Corani (Puno), Pampa del Pongo (Arequipa) y Mina Justa (Ica), y la ampliación de Toromocho (Junín). También adelantó que este 20 de diciembre será adjudicado el proyecto minero Michiquillay, ubicado en la región Cajamarca.

Reconstrucción. Respecto a los avances del proceso de Reconstrucción con Cambios, el mandatario adelantó que el 2018 se proyecta adjudicar S/ 7.100 millones (US$2.184 millones) en obras en 13 regiones y está planificada la construcción de 48 mil viviendas populares.

"Todo ello configura un escenario muy auspicioso para nuestro país. El Perú será el año siguiente el país de economía grande con mayor crecimiento de América Latina", enfatizó.

En el artículo, Pedro Pablo Kuczynski también ratificó su pleno respaldo a la independencia, el fortalecimiento y la modernización del Ministerio Público y el Poder Judicial, instituciones encargadas de investigar y procesar los casos de corrupción descubiertos en el país.

Lucha anticorrupción. Indicó que su Gobierno ha sido "muy claro" en la lucha contra la corrupción, razón por la cual el Perú es visto en el exterior como "el país que más se ha ocupado del tema".

Por último, resaltó que el otro aspecto donde se ha logrado importantes avances es en la lucha contra el crimen y la inseguridad. Al respecto, comentó que desde el inicio del gobierno se han hecho 94 mega operativos contra el crimen organizado, con 1.310 detenidos y 87 organizaciones desarticuladas.

"No voy a cejar en mi esfuerzo de propiciar el diálogo con todas las fuerzas políticas, los trabajadores y los empresarios en esa tarea. No me anima ningún interés político posterior. Mi único objetivo es dejarle al siguiente gobernante un país con sólidas bases para llegar a ser prósperos y justos", concluye el artículo.