Buenos Aires. La compañía de bandera Aerolíneas Argentinas no está vendiendo pasajes a la capital de Venezuela debido al "contexto" político y social que vive ese país, dijo el miércoles a Reuters una portavoz de la empresa.

La decisión de Aerolíneas Argentinas se da luego de que a fines de julio Avianca suspendiera sus vuelos diarios desde y hacia Caracas, en medio de la crisis que ha llevado a millones de venezolanos a protestar en las calles y de enfrentamientos que han dejado más de 120 muertos.

"No estamos vendiendo pasajes porque no parece muy claro el panorama hacia adelante y no queremos seguir sumando pasajeros que eventualmente no puedan viajar", explicó la portavoz.

La aerolínea ya había cancelado su vuelo semanal a Caracas del sábado pasado y el del próximo 12 de agosto debido a cuestiones operativas, a raíz de la crisis política, económica y social que atraviesa Venezuela.

El martes, un grupo de países latinoamericanos condenó la "ruptura del orden democrático" tras la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela, mientras que sus aliados del ALBA le dieron su respaldo al presidente Nicolás Maduro.