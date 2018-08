EE.UU.- Amazon.com Inc. está en la carrera para adquirir Landmark Theatres, una medida que colocaría al gigante del comercio electrónico en la industria de las salas de cine tradicionales, según personas al tanto del asunto.

La compañía está compitiendo con otros interesados para adquirir el negocio de Wagner/Cuban Cos., que está respaldado por los multimillonarios Mark Cuban y Todd Wagner, según las personas, quienes pidieron no ser identificadas porque las discusiones son privadas. Los dueños de la cadena han estado trabajando con el banquero de inversiones Stephens Inc. sobre una posible venta, señalaron las personas. No se han tomado decisiones definitivas y las conversaciones aún podrían fracasar.

Incursionar en las salas de cine seguiría la expansión de Amazon en una serie de otras áreas de los medios, incluido un estudio de cine y televisión y servicios de música. Con Landmark, Amazon obtiene una cadena especializada en películas independientes y extranjeras con más de 50 teatros en 27 mercados, incluidas ubicaciones de alto perfil en Nueva York, Filadelfia, Chicago, Los Ángeles y San Francisco.

Los cines de Landmark son conocidos por las películas de cine arte, y algunos locales de alta gama incluyen cafeterías o salones, diferenciándolos de la experiencia cinematográfica típica.

"Esta es probablemente una medida para obtener una distribución más amplia de contenido cinematográfico", dijo Leo Kulp, analista de RBC Capital Markets LLC. "Netflix se había mencionado como un posible comprador de Landmark por una razón similar".

Amazon, con sede en Seattle, no quiso hacer comentarios. Representantes de Landmark no respondieron. Las acciones de Amazon subían un 0,8 % a US$1.897,65 a las 9:46 am en Nueva York.

Aunque el precio de adquisición de Landmark probablemente sería bajo, marcaría una nueva e importante incursión de Amazon en el mundo de tiendas físicas. El minorista en línea sorprendió a la industria de los supermercados el año pasado al adquirir Whole Foods por US$13.700 millones, colocando a la cadena de alimentos orgánicos en medio de su campaña de vender más comestibles.

Suscriptores Prime. La empresa de comercio electrónico gasta miles de millones cada año en películas y programas de televisión, argumentado que ayuda a atraer a los compradores a unirse a su plan de suscripción Prime y aumenta las probabilidades de que los miembros existentes renueven su suscripción.

Amazon, fundado como un negocio de venta de libros, trastornó en el pasado esa industria al dar a los autores una alternativa a las grandes editoriales, eliminando a un intermediario entre lectores y artistas. Abrió su primera librería física en 2015 en Seattle y ahora tiene casi 20 en todo el país.

Estados Unidos prohibió que los estudios cinematográficos participaran en la industria de los cines. Pero el gobierno anunció a principios de este mes que estaba considerando poner fin a un acuerdo de 70 años con Hollywood que impedía la integración vertical de los estudios y los cines. El llamado decreto Paramount habría evitado que películas más pequeñas tengan una distribución más amplia.

"Es muy posible que el decreto Paramount se revoque", dijo David Miller, analista de Imperial Capital LLC. "Será interesante ver si Amazon será el primero en probar las nuevas reglas".

Cuban y Wagner también son dueños de Magnolia Pictures, la productora 2929 Productions y las cadenas AXS TV y HDNet Movies. Cuban, un hombre de 60 años que también aparece en el reality show "Shark Tank", le dijo al Hollywood Reporter en abril que contrató a un banco para evaluar ofertas, pero en ese momento señaló que "no tenía apuro por vender".

Los operadores de cines habían estado bajo presión en los últimos años ya que la popularidad de Netflix y otros servicios de streaming para el hogar generaron temores de que las audiencias estuvieran menos dispuestas a salir al cine.