La Paz. La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) confirmó la paralización de la planta de Amoniaco y Urea en el módulo que comanda uno de los compresores y afirmó que la firma surcoreana Samsung Engineering Co. LTD., es la que se encarga actualmente de su reparación.

El presidente de la petrolera, Óscar Barriga, informó en un comunicado que se sostuvo reuniones con el equipo técnico de Samsung, que es el encargado de la operación de la planta, y además es el responsable de la corrección o en su caso de la reparación de la obra, en caso de presentar daños.

De acuerdo a un informe proporcionado por Samsung, un equipo de técnicos especialistas arribó al país con el objeto de determinar la causa de la falla del módulo que comanda uno de los compresores de la planta.

“Samsung nos informó que el dispositivo electrónico que reportó la falla fue revisado por General Electric quien es su proveedor, la cual se fábrica en Italia y para la salida de este tipo de equipo (módulo de control) tiene que ser aprobado por el Consejo de Ministros de ese país, porque el mismo también es usado en la industria armamentista”, afirmó Barriga.

Se espera que en los próximos días llegue un nuevo controlador al país que reemplace al que está dañado y que en ocho días la planta, emplazada en el municipio de Bulo Bulo, Cochabamba, vuelva a entrar en operación de “forma progresiva”.

El 8 de diciembre, el senador de la opositora Unidad Demócrata (UD) Óscar Ortiz ya había denunciado la paralización del complejo que fue inaugurado el 14 de septiembre. Según el legislador, serían varios los meses que se encuentra en esa situación que Samsung Engineering Co. LTD no podría garantizar su funcionamiento.

“El periodo de responsabilidad (de Samsung) es de 24 meses a partir de la recepción definitiva que puede ser ampliado hasta 36 meses de acuerdo a las circunstancias”, afirmó Barriga.

Pese a este problema garantizó el abastecimiento de gas y su capacidad de transporte para la planta de acuerdo a los reportes de la subsidiaria YPFB Transporte, que demuestran que en noviembre se abasteció con un pico de hasta de 50 millones de pies cúbicos.

YPFB tiene un contrato con el mercado brasileño para exportar 335.000 toneladas anuales de fertilizantes, lo que permitirá generar ingresos por más de US$100 millones para el país. Esto representa al menos un 60% de producción de la planta.

“Para cumplir solo un mercado como es el brasilero, esa planta debe andar al 60%. Tenemos el mercado interno, ya entregamos más de 7.000 toneladas y hay un compromiso hasta 11.000 toneladas, este abastecimiento lo seguimos haciendo de acuerdo a las nominaciones con el stock que se tiene en almacenes”, añadió.

En el complejo se invirtió US$953 millones en la planta, cuya capacidad diaria de producción es de 2.100 toneladas métricas (TM) de urea y 1.200 TM de amoniaco.