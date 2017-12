Ciudad de México. La cadena hotelera Marriott International, Inc. anunció que la compañía abrirá cerca de 40 hoteles de lujo en 2018, proporcionando a los viajeros una perspectiva verdaderamente global y un portfolio distinto con reconocidas marcas mundialmente como The Ritz-Carlton, Ritz-Carlton Reserve, St. Regis, W Hotels, The Luxury Collection, EDITION y JW Marriott.

Adicionalmente, la cadena que cuenta con una red de hoteles y resorts emblemáticos en 60 países, se prepara para expandir aún más su presencia en el mundo con 200 hoteles en proceso de desarrollo, incluyendo 25 nuevos países, desde Islandia y Nepal hasta Cuba y Filipinas.

“Desde antiguos palacios en Venecia y Viena hasta rascacielos en Hong Kong y Dubai, pasando por escapadas íntimas y remotas en las Maldivas y México, la amplitud de nuestra cartera es incomparable, y nos permite superar las expectativas de nuestros huéspedes en todo el mundo”, dijo Tina Edmundson, Directora Mundial de la Marca Marriott International.

“Vemos el lujo como una plataforma de lanzamiento para la autorrealización, con listas de deseos que evolucionan desde dónde quiere ir el visitante hasta quién quiere ser. Con datos que muestran un cambio global en la percepción del lujo, estamos en una posición única para proporcionar experiencias personalizadas y verdaderamente diferenciadas que conectan con esta nueva generación de jetsetters", agregó.

La atención personalizada es el futuro. Un estudio global sobre el lujo, realizado en colaboración con Skift, la mayor plataforma de investigación de la industria de viajes, reveló que la prioridad número uno para los viajeros de lujo se centra en viajes transformadores y experiencias auténticas que proporcionen una nueva perspectiva del mundo.

En tal sentido, Edmundson destacó que “La exuberancia global de hoy en día desafía a los estereotipos tradicionales, yendo mucho más allá de la noción anticuada de ‘tiempo’, que es el lujo máximo. Nuestros huéspedes llevan a cabo un viaje hacia la realización personal, buscando experiencias significativas y decididas, que hablen a su idealizado yo interior.

Los hoteles The Ritz-Carlton y St. Regis definen el paisaje del lujo. The Ritz-Carlton, la legendaria marca hotelera con 94 hoteles en 31 países, continuará estableciendo el estándar del lujo en 2018. Conocida por crear experiencias excepcionales, la marca celebró recientemente la inauguración del Hotel The Ritz-Carlton de La Paix, en Ginebra, y en 2018 tiene programado presentar seis lugares emocionantes, incluido el pintoresco valle Jiuzhaigou de China.

2018 también verá renovaciones de hoteles clave como The Ritz-Carlton, Berlín y The Ritz-Carlton, Estambul. Con tres propiedades Ritz-Carlton Reserve abiertas, la inauguración de Zadún, Ritz-Carlton Reserve en Los Cabos, definirá aún más la capacidad de la marca para crear una experiencia íntima y culturalmente envolvente.

St. Regis Hotels & Resorts, con 42 hoteles en 21 países actualmente, tiene previsto celebrar la renovación de The St. Regis Roma en 2018, así como nuevas inauguraciones en destinos como El Cairo y Ammán. Esto sigue a las recientes inauguraciones, incluidos The St. Regis Shanghai Jingan y The St. Regis Astana.

Luxury Rebel W Hoteles lanza una explosiva presencia global. Programado para llegar a 75 establecimientos en 2020, W Hoteles equilibra hábilmente el poder de una marca global con la relevancia y la personalidad de un habitante local.

En 2017, la icónica marca lectrizó el skyline de la ciudad con el estreno de W Shanghai - The Bund, y con la inauguración de W Bellevue, la próxima generación de diseño rompedor en los Estados Unidos. Proyectan que el 2018 sea un año de crecimiento sin precedentes para la marca, con 8 hoteles abiertos, que van desde Tel Aviv y Dubai a Brisbane y Ciudad de Panamá.

EDITION preparada para alcanzar 20 hoteles en 2020. Con siete nuevos hoteles programados para su lanzamiento en tres continentes, 2018 será un momento crucial para EDITION. La marca programa crecer exponencialmente de una colección de cuatro a once propiedades para finales del próximo año.

Tras el lanzamiento de The Sanya EDITION en diciembre de 2016, la presencia asiática de EDITION se expandirá con dos hoteles adicionales que se inaugurarán en Shanghai y Bangkok en 2018. Además, se abrirán en Bodrum y Barcelona el segundo y tercer hotel europeo de la marca. EDITION lanzará su primera sucursal en Oriente Medio, en Abu Dhabi, mientras que planea aumentar su presencia en EE.UU. con dos propiedades ubicadas en Times Square de Nueva York y West Hollywood.

The Luxury Collection, ejemplo de viajes experienciales. Con un conjunto de 102 hoteles en rápido crecimiento en más de 30 países de todo el mundo, The Luxury Collection lleva a los huéspedes a los lugares más inspiradores del mundo, y para el próximo año inaugurará 10 hoteles en lugares cautivadores de todo el mundo, incluidos Los Cabos, Savannah, Vail y Okinawa.

JW Marriott expande su presencia global. Con 79 hoteles y resorts en casi 30 países en la actualidad, incluidas las recientes inauguraciones de las propiedades de JW Marriott en Vancouver, Jaipur y Phu Quoc, la marca espera otro año más importante con aperturas programadas para 2018 en Nashville y las Maldivas. La marca tiene previsto continuar reforzando su cartera global con renovaciones multimillonarias en más de la mitad de sus propiedades, incluyendo JW Marriott Bangkok y Grosvenor House, un hotel JW Marriott.