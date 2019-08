Santiago.- La estatal chilena Codelco, mayor productora mundial de cobre, dijo este martes que vendió por US$193,5 millones su participación en la energética GNL Mejillones, ubicada en el norte del país y que abastece a la industria minera y energética de esa zona del país.

La minera explicó que transferirá el 37% que mantenía en la planta -controlada por una filial de la europea Engie- al fondo Ameris Capital AGF.

"La venta de la participación en GNL Mejillones le permitirá a Codelco fortalecer su posición para financiar parte de su cartera de proyectos y concentrarse en su actividad principal, la minería del cobre", dijo la firma en un comunicado.

Además agregó que actualmente "tiene asegurado el abastecimiento de energía en sus divisiones del norte" del país.

Para materializar esta transacción Ameris Capital lanzó su primer fondo de inversión de infraestructura por US$85 millones, en el que aportaron diversos inversionistas institucionales chilenos. Además, por medio de su sociedad filial, obtuvo un financiamiento con Industrial Bank of Korea, Industrial and Commercial Bank of China y Agricultural Bank of China. Por su parte, para efectos de esta inversión, Ameris cuenta con la asesoría de IPM Korea, gestor de infraestructura especialista en terminales de GNL.

Esta transacción contó con la asesoría legal de Barros & Errázuriz Abogados.

“Esta operación marca nuestro ingreso a los fondos de inversión de infraestructura y va en línea con nuestro interés de aportar al desarrollo de la industria de fondos alternativos en Chile, en la que ya participamos activamente en los sectores inmobiliario, deuda privada y private equity”, afirmó Cristián Moreno, presidente de Ameris Capital.

* Con información de Reuters y Ameris.