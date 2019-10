Conozca las 20 empresas más innovadoras de Chile, según Best Place to Innovate

El presidente de Best Place to Innovate, Willem F. Schol, consideró que la innovación no puede ser un tema solo de moda. "La tecnología hace necesario avanzar a pasos agigantados y donde los tiempos que se tienen para poder evolucionar los modelos de negocio son cada vez más cortos", dijo.

Para evaluar a las empresas, Best Place to Innovate -con el patrocinio del Centro de Innovación, Emprendimiento y Tecnología de la UAI- utilizó la herramienta de diagnóstico de potencial innovador y gestión de innovación.

15 de Octubre de 2019, 13:15