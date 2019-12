Post estallido social la reputación tuvo una importante caída de 78 puntos que la hizo llegar a un puntaje de 575, una baja histórica si se considera que en los últimos 17 años el promedio fue de 683, siendo 2019 la primera vez desde 2002 que se ubicó debajo de los 600 puntos; de acuerdo a los resultados del Estudio de Reputación Corporativa (ERC®) realizado por Ipsos y Ia consultora INC Inteligencia Reputacional.

Bomberos es la institución pública mejor evaluada por los chilenos.

Esta baja es tan significativa que por primera vez en el ERC® las empresas mejor evaluadas obtuvieron mediciones inferiores a los 700 puntos. De hecho, antes del estallido social la baja había sido solo de 592, llegando post crisis a los 575, lo que da el promedio de 575.

El ERC 2019 – que encuestó a 5.117 personas a nivel nacional entre el 2 de octubre al 18 de noviembre – arrojó que los chilenos por primera vez evalúan a la dimensión emocional - del Modelo de Reputación Corporativa – como aquella que más incide en la construcción de la reputación de una organización, con un alza de un 19%, y una mayor valoración de los atributos de confianza, recomendación e identificación. Luego, le sigue en relevancia la dimensión de productos y servicios – históricamente la más importante -, con una mayor valoración de calidad e innovación.

Tecnología e internet, autos y supermercados son los sectores comerciales que tienen mejor reputación en Chile, del total de los 23 medidos por el ERC 2019. Aquellos que tienen peor valoración son mineras y petroleras, isapres y AFPs.

"Existe cierta miopía en la élite que ha provocado una desconexión abismal con la realidad ciudadana. Tanto así, que en plena crisis social y en una caída transversal de la reputación no es extraño ver a líderes empresariales destacando en RRSS sus reconocimientos al cierre del 2019 por su “sintonía” y valoración de sus grupos de interés. Esta falta de empatía y sentido de realidad no hace más que profundizar la brecha social, y agudizar la desconfianza y credibilidad en los líderes y sus respectivas organizaciones", explica Diego Fuentes, CEO de INC Inteligencia Reputacional.

“Otro resultado a destacar es que si bien hay una caída generalizada en los indicadores de las 100 empresas medidas, no todas sufren el impacto de la misma manera. Es así como hay industrias más castigadas y otras que caen muy poco con lo que incluso mejoran su posición en el ranking, como el caso de los supermercados que subieron al tercer lugar de las industrias con mejor reputación”, afirma Miguel Pinto, Subgerente Unidad Public Affairs en Ipsos.

Socio demográficamente la reputación en Chile tiene una mejor valoración en las mujeres y en el tramo etario mayor de 60 años; siendo más baja en los jóvenes entre 18 y 29 años y en el GSE D.

Aquellos que tienen peor valoración son mineras y petroleras, isapres y AFPs. En comparación con el 2018, el sector de centros comerciales y servicios financieros son los que tuvieron la mayor alza, contra la baja más relevante de correos y servicios expresos.

Adicionalmente, el ERC® midió la reputación de instituciones públicas siendo la mejor evaluada Bomberos, luego la PDI y finalmente Carabineros con el puntaje más bajo.

El ERC® forma parte del Observatorio Reputacional; espacio que busca promover el desarrollo sostenible y buenas prácticas reputacionales a través de hallazgos y la medición de este intangible.

* Si usted desea ver el informe completo, pinche aquí.