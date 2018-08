Reuters.- Facebook Inc dijo este lunes que está en negociaciones para profundizar su relación con bancos e instituciones financieras, afirmando que puede ayudar a esas empresas a mejorar su servicio al cliente.

La compañía de redes sociales dijo que los usuarios de firmas financieras como PayPal, Citibank y American Express podrían asociar sus cuentas con la aplicación Messenger de Facebook y conversar con un representante de servicio al cliente.

El diario Wall Street Journal había reportado https://on.wsj.com/2M6caro que Facebook solicitó a los bancos que compartieran información financiera detallada sobre sus clientes, incluidas transacciones con tarjetas y balances de cuentas bancarias.

Una portavoz de Facebook dijo que la compañía podría ver parte de la información financiera de los usuarios que opten por participar del programa, pero que no la utilizaría para "publicidad ni otra cosa".

El reporte del Journal sostiene que Facebook ha pedido a JPMorgan Chase, Wells Fargo & Co, Citigroup Inc y U.S. Bancorp discutir potenciales ofrecimientos para los clientes de los bancos en Facebook Messenger.

"No estamos usando esta información más allá de permitir experiencias de ese tipo (servicio al cliente)", dijo Facebook en un comunicado. "Una parte clave de estas sociedades es mantener la información de la gente protegida y segura", agregó.

"La idea es que la comunicación con el banco pueda ser mejor que esperar en el teléfono", dijo la empresa.