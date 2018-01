Fiscales brasileños piden a unidad de BNY Mellon que devuelva US$2.500M a fondo local

Un tribunal de Sao Paulo decidirá ahora si el banco es acusado. En un comunicado, Bank of New York Mellon informó que todavía no había recibido una comunicación formal sobre la intención de los fiscales brasileños.

De acuerdo a los fiscales, BNY no pudo monitorizar los riesgos de los que fue objeto Postalis como resultado de inversiones y no cumplió con las reglamentaciones locales de distribución de activos.

19 de Enero de 2018, 11:45