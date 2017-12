Cineworld acuerda compra de Regal Entertainment por US$3.600M

Regal es tres veces más grande que Cineworld por valor de mercado y la compañía combinada tendría aproximadamente 9.542 salas de cines, de las cuales 7.315 estarán en Estados Unidos.

El acuerdo pondría a la compañía combinada en una mejor posición para enfrentar al líder de la industria AMC Entertainment Holdings Inc, y también le daría más fuerza para luchar contra el crecimiento de Netflix Inc , Apple Inc y otras empresas digitales.

05 de Diciembre de 2017, 16:08