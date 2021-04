El holding chileno Quiñenco, matriz del Grupo Luksic, se adjudicó la subasta por el 4,5% de las acciones de la naviera Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV) al ofertar US$ 141 millones, con lo que la sociedad ligada al empresario Androniko Luksic aumentó su porcentaje de control en esta.

CSAV es una empresa naviera basada en Chile cuya operación es indirecta a través de su participación en la alemana Hapag-Lloyd AG, quinta naviera a nivel mundial en el segmento de carga en contenedores, la principal línea de negocios de la chilena desde 2014.

Según un reporte de Diario Financiero, Quiñenco elevó su participación en la naviera desde el 20,52% al 25,02%, con lo que ostenta ya el 66,26% de sus acciones si se suman las acciones de las otras dos sociedades ligadas a Luksic con participación en CSAV: Inversiones Río Bravo (34,03%) e Inmobiliaria Norte Verde (7,21%).

La subasta fue por 2.309 millones de acciones pagadas a un valor de 43,7 pesos chilenos (alrededor de US$ 0,062) por papel. Quiñenco ofertó un total de 100.921 millones de pesos, el equivalente a US$ 141 millones.

El informe del medio local destaca, citando fuentes del mercado, que la compra pudo haber estado acordada previamente por la coincidencia del precio de oferta (41 pesos por acción) y de compra (43,7 pesos).

Tras el remate, las acciones de CSAV cayeron 1,58% a un valor de 40,5 pesos, aunque previamente −durante el anuncio− los papeles habían subido 3,68%. En lo que va de año, las acciones de la naviera acumulan un incremento de 41%.

En 2020, en medio de la crisis por la pandemia del COVID-19, la naviera chilena alcanzó su segundo registro histórico desde su fusión con Hapag-Lloyd en 2014, al superar en un 78% las utilidades del año anterior con un total de US$ 222,1 millones.

“Los resultados positivos de Hapag-Lloyd han reafirmado la sólida posición de CSAV como un atractivo vehículo de inversión en la naviera alemana. Su clara estrategia para crecer de un modo sostenible ha influido directamente en nuestros buenos resultados del último año”, destacó en su momento Óscar Hasbún, gerente general de CSAV.

La naviera de origen alemán Hapag-Lloyd reportó ingresos por US$ 14.600 millones en 2020, lo que supone un aumento del 3% y prevé cerrar el primer trimestre de este año con un Ebitda de US$ 1.800 millones, muy por encima del Ebitda de US$ 517 millones del mismo periodo de 2019.

El año pasado, CSAV concluyó además el proceso de aumento de capital por US$ 350 millones para financiar las adquisiciones que le permitieron alcanzar en enero de 2020 el 30% de la propiedad accionaria de la naviera alemana.