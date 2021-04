Ha pasado más de un año desde la irrupción de la pandemia en América Latina y su impacto aún se siente en el rubro de fusiones y adquisiciones (M&A). Así da cuenta el Informe Trimestral sobre el mercado transaccional latinoamericano de la firma de inteligencia de mercado Transactional Track Record (TTR), que reporta que durante el primer trimestre de 2021 el número de operaciones cayó 6,34%, aunque el importe de estas aumentó 157,14%, con respecto a las cifras obtenidas en el mismo segmento de 2020.

Es así que durante este periodo el mercado transaccional en la región registró un total de 517 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un valor de US$ 39.287 millones.

"Si bien es difícil comparar en términos interanuales el primer trimestre de 2021 con respecto al mismo periodo del año pasado, ya que las dinámicas de mercado cambiaron justamente en este periodo de manera significativa, la evolución mensual demuestra que 2021 seguirá siendo un año profundamente marcado por la pandemia. Por lo cual no esperamos que 2021 tenga mayores diferencias con los últimos meses en términos de volumen de transacciones en América Latina”, explica Marcela Chacón Sierra, vocera de TTR.

Para Francico Ugarte, socio del estudio Carey de Chile, la caída del número de transacciones de M&A no se puede considerar una tendencia, sino una consecuencia puntual de la pandemia y la volatilidad política que ha afectado a la región. “Hoy el pipeline de transacciones es muy potente debido a los ajustes en los precios, el fortalecimiento del dólar y las oportunidades en áreas como la infraestructura y el mercado de M&A en dificultades. Por otro lado, la búsqueda de liquidez de muchas empresas, en especial corporaciones multinacionales, debiera seguir impulsando desinversiones estratégicas, lo que resulta atractivo para fondos de inversión en búsqueda de paquetes de activos de un tamaño y presencia geográfica atractivos”, dice.

Y es que la dinámica del mercado M&A sigue activa en los seis países analizados por TTR: Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia y Perú. Y entre ellos destacan, sin duda, Brasil y Argentina, que fueron los únicos países que registraron un aumento en el número de transacciones y concentraron más del 80% del capital movilizado.

Brasil una vez más es el país más activo de la región con 327 deals −2% más que el primer trimestre de 2020−, y un alza de 213% en el capital movilizado en términos interanuales (US$ 26.344 millones). Por su lado, las 34 operaciones registradas en Argentina representan un aumento del 6% y un incremento de 1.058% en su importe respecto al mismo primer trimestre de 2020 (US$ 6.837 millones).

“Este crecimiento en zonas como Brasil y Argentina se ha visto reflejado por procesos de reestructuración, ventas de activos no estratégicos, así como fusiones de empresas que han estado en ‘stand-by’ en los últimos meses. Aún así no se espera un aumento significativo en operaciones de gran monto, debido a los últimos registros contabilizados en TTR y a la incertidumbre económica global, que puede llegar a reducir en cierta medida el apetito de inversiones relevantes”, dice Marcela Chacón.

En la otra cara de la moneda, México registró 63 operaciones (lo que supone una caída de 23%), y experimentó una baja del 58% de su importe con respecto al mismo periodo del año pasado (US$ 993 millones). En tanto, el mercado chileno de M&A reportó 54 transacciones (un descenso de 4%), y un aumento de 213% en el valor de las transacciones (US$ 4.394 millones). Colombia, por su parte, registró40 operaciones (tendencia estable), con un descenso de 62% en capital movilizado (US$ 852 millones), mientras que en Perú, se realizaron 18 operaciones (baja de 25%) y registró un aumento de 58% en el monto transado (US$ 815 millones), respecto al primer trimestre de 2020.

“2020 no fue el mejor año de M&A de la historia. Lo que es relevante es que después del último trimestre del año se vio un aumento significativo de transacciones. Si miramos específicamente los dos primeros meses de 2021, también se mantiene bastante positivo, no solo en términos de número de operaciones y monto, sino que se han producido transacciones muy relevantes, lo que habla de un escenario positivo para lo que viene”, dice Julián Herman, Managing Director de BCG Platinion.

Sectores hot

Definitivamente, la pandemia ha impulsado la inversión en algunos sectores en desmedro de otros. Es el caso de la industria tecnológica y la de finanzas y seguros, que registraron un total de 196 y 81 deals, respectivamente, ubicándose como los primeros rubros de inversión en la mayoría de países evaluados por TTR.

Y es que la pandemia del COVID-19, según Francisco Ugarte, ha acelerado el proceso de inversión en el uso de tecnologías en diversas industrias, desde el sector público, educación, ventas, salud, entre otros. “Lo anterior abre una posibilidad interesante de inversión en empresas prestadoras de los servicios de estos sectores”, dice.

En tanto, Marcela Chacón señala que el sector financiero y de seguros, tecnología e internet han registrado un aumento significativo de transacciones por más del 30% en el primer trimestre del año en zonas estratégicas de la región como México, Chile, Argentina o Colombia, “con lo cual, la tendencia pueda que siga reflejando perspectivas positivas en estos sectores en el corto y mediano plazo”

Para Pablo Iacobelli, socio del estudio Carey, el principal driver que impulsó mayor actividad transaccional de parte de bancos e instituciones financieras en general, es el nivel y robustez de la tecnología que puedan poner al servicio de los clientes. “La pandemia ha demostrado que la tecnología ayuda a los clientes financieros a tener una mejor calidad de vida con más seguridad y menos sacrificio. Por eso, los bancos e instituciones financieras que no puedan poner esa tecnología al alcance de sus clientes, corporativos y retail, tendrán una opción menor de sobrevivir y posiblemente sean absorbidos por aquellos que sí lo hayan logrado”, afirma.

Además de los sectores de tecnología y financiero y de seguros, de acuerdo con Marcela Chacón, se espera en los próximos una actividad constante en el sector de telecomunicaciones en mercados como Brasil, México, Chile, Perú y Colombia que generará oportunidades para inversionistas estratégicos y fondos de capital privado interesados en encontrar oportunidades para adquirir compañías y activos en la región.

Otro mercado en el que se ven buenas perspectivas es en el de healthcare (cuidado de la salud). Muestra de esto es que de acuerdo al reporte de TTR, en el primer trimestre de este año Brasil reportó 45 transacciones en este sector, 36% más que el mismo trimestre de 2020.

En ese sentido, Julián Herman destaca la reciente fusión de La compañía brasileña de planes de salud y odontológicos Hapvida Participações e Investimentos con su competidora local Notre Dame Intermédica (GNDI), una operación que ha sido valorada en US$ 22.700 millones. “La transacciones de healthcare que ha habido recientemente en Brasil del grupo Notre Dame, aparte de ser bastante grande es muy interesante porque anticipa lo que se viene en un escenario post pandemia; esta industria que se convertirá en una muy importante y donde habrá más de este tipo de operaciones”, dice.

En el otro extremo están los sectores aeronáutico y de transporte, así como el turístico, que han reflejado una gran desaceleración.

La expansión del VC

De las 517 operaciones registradas en este periodo, 188 fueron transacciones de venture capital (VC) o capital de riesgo, de las cuales 127 operaciones tienen un importe no confidencial que suman alrededor de US$ 2.516 millones. Un incremento de 40,3% en el número de transacciones y un aumento del 225,66% en el capital movilizado con respecto a 2020.

“El crecimiento de operaciones de VC se debe, principalmente, a que América Latina se ha convertido en una zona estratégica de expansión en el sector tecnológico por efectos de mayor visibilidad sobre la pandemia del COVID. De igual forma, los inversionistas cuentan con liquidez y los tipos de interés están bajos. Por todo ello, sumado a que los precios de las compañías latinoamericanas son muy razonables, se podría ver incrementada esta inversión extranjera en la región”, explica Marcela Chacón.

Para Julián Herman, hay un resurgimiento de la industria tecnológica latinoamericana que impulsa a muchas tecnolatinas a levantar capital y a aparecer en el radar de los inversionistas.

“Un ejemplo de esto es Globant que ha tenido una estrategia de M&A muy interesante, porque entendiendo que es un player relevante en la región han empezado identificar dónde están los buckets de conocimientos que les falta y los ha ido complementando con adquisiciones especializadas”, dice. “En términos de VC, ya hay una mayor visibilidad de la buena tecnología que está haciendo Latinoamérica por parte de los inversionistas extranjeros. Cuando uno mira Rappi o todo lo que está pasando en Argentina con las fintechs como Uala, empresas como NotCo en Chile en el ámbito foodtech, se abren las posibilidades de inversión. Los ecosistemas empiezan a desarrollar un círculo virtuoso y surgen más exits de compañía. Cuando esto pasa los equipos talentosos que estaban en las compañías originales fundan nuevas compañías con esta plata”.

Pablo Iacobelly, del estudio Carey, refiere que ante este boom tecnológico latinoamericano, las empresas extranjeras de tecnología pueden aprovechar la oportunidad de invertir en un mercado que se encuentra todavía en fases iniciales de desarrollo. “Esto se ha vuelto absolutamente relevante, contribuyendo a su profundización a través de su know-how, en una región que, en general, ha sido golpeada duramente por la pandemia del COVID-19”, dice.

Asimismo, las empresas latinoamericanas también apuestan por invertir fuera de sus fronteras. Es así que según los datos de TTR, en el ámbito cross-border se destaca el apetito inversor de las compañías latinoamericanas en el exterior en el primer trimestre de 2021, especialmente en Europa y Norteamérica, donde se han realizado 13 y 10 operaciones en cada región, respectivamente. Por su parte, las compañías que más han realizado transacciones estratégicas en América Latina proceden de Norteamérica, con 105 operaciones, Europa (56), y Asia (16).

¿Qué viene en los siguientes meses en materia de M&A? “Dependerá de la velocidad de la vacunación en los países estratégicos de la región, en la efectividad de las medidas de confinamiento decretadas por los gobiernos, así como de los resultados de las principales elecciones de América Latina que se llevarán a cabo en el transcurso del año", concluye Marrcela Chacón.

Deals top del trimestre

El informe trimestral sobre el mercado transaccional latinoamericano de TTR ubica como transacción destacada del primer trimestre la Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre el 13,68% del accionariado de Luz del Sur por parte de China Yangtze Power International, a través de su filial Peruvian Opportunity Company por un valor de US$ 568,6 millones.

Otra transacción relevante, según Julián Herman, de BCG Platinion, fue la venta de los activos de fibra óptica del Grupo Telefónica en Chile al fondo de inversión KKR por US$ 1.000 millones. “La operación es relevante no solo por el monto que es significativo, sino porque conlleva a un cambio en la composición de la industria de telco a nivel global en el sentido de especialización en ciertas partes de la cadena, mientras abandona otras partes a otros actores más financieros”, dice. La adquisición, efectuada en marzo de este año, dará paso a una nueva empresa de fibra óptica en Chile, con sus activos manejados localmente y de la que Telefónica mantendrá el 40%.

Y a pesar de que la fusión de Televisa y Univision para competir con las plataformas de streaming no se concretó en el primer trimestre del año, Julián Herman considera que será una de las más importantes de 2021. “Televisa-Univision va a ser un player relevante, no solo en términos de medios tradicionales, sino que con esta fusión se está creando un gigante de streaming. Tenemos la librería de contenidos en español más grande del mundo con una posibilidad de distribuir estos contenidos super potente. Otra cosa que llama la atención es la cantidad de actores que está detrás de esta fusión, desde Softbank a Google, lo cual dice mucho de lo que va a ser la industria hacia adelante y específicamente lo que va a ser la industria de medios”, concluye Herman.

*Foto principal: Piqsels.