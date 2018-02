Nueva York. Boeing ve un "gran ajuste estratégico" en una posible adquisición de la fabricante brasileña de aviones Embraer pero el acuerdo no es esencial, dijo este miércoles el presidente ejecutivo de la compañía estadounidense Dennis Muilenburg.

"Esto es de hecho algo en lo que hemos estado trabajando durante años", dijo Muilenburg, desestimando reportes de que Boeing está preocupado por una reciente alianza de su rival Airbus con la canadiense Bombardier.

"Si podemos conseguir un buen acuerdo y uno que agregue valor a nuestros clientes y nuestras compañías, lo haremos", dijo Muilenburg durante una conferencia de inversionistas en Miami organizada por Citigroup.

"Si no podemos llegar hasta el final, no cambia nuestra estrategia. Es un gran complemento para nuestra estrategia, pero no una obligación", añadió.

El fabricante estadounidense de aeronaves Boeing dijo a inicios de mes que quedaban por resolver temas claves en la negociaciones para una alianza con la brasileña Embraer y recalcaba que el precio debe tener sentido para todos los involucrados.

"Nuestras negociaciones siguen avanzando de forma productiva pero están pendientes temas claves", dijo entonces a Reuters Phil Musser, vicepresidente senior de comunicaciones de Boeing.

Boeing entregó una propuesta al gobierno brasileño que le daría una participación de hasta un 90% en una nueva empresa que agruparía el negocio de aviones comerciales de Embraer.