Una utilidad de $85.341 millones (US$134 millones) alcanzó SACI Falabella en el tercer trimestre, registrando una caída de 59,4% con respecto a igual período del año anterior. Esto se debe a la escisión de los centros comerciales Aventura Plaza en Perú que se realizó en 2016, lo que generó una utilidad no recurrente de $139.818 millones (US$219 millones). Sin considerar este efecto, la utilidad acumulada habría crecido 4,1% respecto al año anterior, alcanzando $328.956 millones (US$ 515 millones).



Los ingresos de SACI Falabella en el tercer trimestre ascendieron a $2.119.880 millones (US$3.323 millones), lo que representa un crecimiento de 3,7% con respecto al mismo lapso del año pasado. El acumulado a septiembre, en tanto, totalizó $6.453.678 millones (US$10.117 millones), con un aumento año a año de 3,8%. Estos resultados se explican principalmente por el crecimiento en ventas de Falabella en Chile, de las operaciones en Colombia, Perú y Brasil, así como de los mayores ingresos de CMR Chile. Cabe destacar también el alza en las ventas de Tottus en Chile y Perú, el crecimiento de los ingresos de Falabella y Sodimac en Argentina, y la variación de 6,6% en los ingresos de Mall Plaza, que inauguró en Chile a fines de septiembre su nuevo centro comercial Mall Plaza los Domínicos. El crecimiento en ingresos se vio parcialmente contrarrestado por el efecto de la desaceleración del sector construcción en Chile y la depreciación de las monedas de Colombia y Argentina.



La cartera de colocaciones al 30 de septiembre ascendió a $4.445.456 millones (US$ 6.984 millones), un 3,9% más que a la misma fecha el año pasado, explicado por el crecimiento de CMR y Banco Falabella en Chile. Las colocaciones de Promotora CMR fueron un 8,8% mayores que a septiembre 2016 debido a mayores ventas. Las colocaciones del Banco Falabella crecieron 6,4% en el período.



El resultado operacional en el tercer trimestre ascendió a $176.163 millones (US$ 276 millones), un 5,5% menos que en el mismo periodo del 2016. El acumulado a septiembre, en tanto, totalizó $616.061 millones (US$ 966 millones), con un aumento año a año de 4%. El margen operacional del trimestre fue 8,3%, con una disminución de 81 puntos base con respecto a 2016.



El resultado no operacional del tercer trimestre presentó una pérdida por $43.446 millones (US$ 68 millones), un 149,2% menos que el tercer trimestre de 2016, diferencia que se explica principalmente por el efecto generado por la escisión de Aventura Plaza en el mismo período de 2016, que generó una ganancia no recurrente de $139.818 millones (US$ 219 millones). Sin este efecto, las pérdidas no operacionales fueron un 15,5% menores que en el mismo trimestre del 2016. La diferencia estuvo mayormente explicada por menores costos financieros netos y diferencia de cambio.



El gerente general corporativo de SACI Falabella, Sandro Solari, destacó que “en todos nuestros negocios hemos aumentado la inversión en tecnología y logística para fortalecer nuestra estrategia omnicanal y de esa manera poder acompañar a nuestros clientes de acuerdo con sus necesidades”.



SACI Falabella está presente en Chile, Perú, Colombia, Argentina, Brasil, Uruguay y México, a través de cinco unidades de negocio (tiendas por departamento, mejoramiento del hogar, supermercados, inmobiliario y servicios financieros). Al cierre de septiembre, la empresa operaba 483 tiendas y 41 centros comerciales en Latinoamérica.