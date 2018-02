Gigante norteamericana JBS señalada en investigación por deficiencia en tratamiento de la carne

El estudio revela que 15% de la población de EE.UU. sufre anualmente de enfermedades transmitidas por los alimentos. Los expertos participantes de la investigación, describen la situación como “profundamente preocupantes”.

La denuncia revelada esta semana en The Guardian, contrasta con el reciente reconocimiento otorgado por el informe The Business Benchmark on Farm Animal Welfare, que la ubica entre las mejores del mundo en práctica de Bienestar Animal, con un aumento del 25% de su puntaje.

