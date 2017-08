McLean,Va. Hilton (NYSE: HLT) anuncia la expansión de su presencia en Latinoamérica con la firma de nuevos acuerdos en América Central. Ahora, Hilton cuenta con nueve proyectos de desarrollo de hoteles en cinco países de América Central, que representan cinco de las marcas de primera clase de Hilton: Hilton Hotels & Resorts, Curio Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton, Hilton Garden Inn y Hampton Inn by Hilton.

Estos nueve proyectos ofrecerán aproximadamente 1.300 habitaciones para Hilton en Centroamérica, mismas que representan más del 10% del portafolio en desarrollo de 11.300 habitaciones que la compañía tiene en más de 70 propiedades por construir.

La incorporación de estos hoteles en América Central también tendrá un impacto positivo en el empleo, ya que representa aproximadamente unos 1.000 puestos de trabajo.

“El enfoque estratégico de nuestro equipo en la expansión de nuestra presencia en mercados latinoamericanos clave, y un aumento en la demanda en América Central, han contribuido con nuestro crecimiento sustancial en la región”, afirmó Juan Corvinos, director gerente de Desarrollo de Hilton para México, América Central, la Región Andina y el Caribe Hispano. “Con más de 100 hoteles y resorts ya en funcionamiento, que representan nueve marcas en toda Latinoamérica, mantenemos nuestra firme iniciativa de traer a esta región del mundo la cartera de marcas de mejor rendimiento de la industria”.

El acuerdo más nuevo y más relevante es Hilton Guatemala City, cuya inauguración se prevé para el cuarto trimestre de 2018. La propiedad estilo hacienda de 130 habitaciones tendrá una decoración lujosa y jardines amplios. El hotel, ubicado en la capital de Guatemala, estará situado junto a la Carretera a El Salvador, una importante arteria que conecta el hotel con los principales distritos comerciales y de oficinas de la ciudad. Para obtener más información sobre este hotel, por favor consulte el comunicado de prensa adjunto.

Las otras propiedades incluyen:

· Mahogany Bay Resort & Beach Club, Curio Collection by Hilton: La primera propiedad de Hilton en Belice es también uno de los primeros resorts de lujo de una marca internacional en el país. Este resort de estilo rústico-elegante, cuya inauguración está programada para fines de este año, tendrá 205 habitaciones estilo cabaña y casa de campo en una propiedad de 60 acres (casi 25 hectáreas) en San Pedro con clubes de playa y sobre la bahía, residencias privadas, spa, espacios para reuniones y “The Village”, un vibrante espacio público.

· Gran Hotel Costa Rica, Curio Collection by Hilton: Su inauguración está prevista para el primer trimestre de 2018, y está situado en el corazón de San José, Costa Rica. La propiedad de 79 habitaciones contará con un gimnasio de vanguardia, un restaurante emblemático que ofrece cocina internacional y sabores locales, así como con un piano bar que ofrece vistas espectaculares de la ciudad y un menú especial con whisky y gin de todas partes del mundo.

· Botanika Osa Peninsula, Curio Collection by Hilton: Programado para inaugurarse en 2020, está situado en una selva tropical de Costa Rica. Este resort ecológico de 176 habitaciones contará con una piscina natural al aire libre, un gimnasio, un spa de lujo con más de 30 tratamientos de la selva, un centro de conferencias de 1550 pies cuadrados (casi 144 metros cuadrados) y varias opciones gastronómicas.

· DoubleTree by Hilton Hotel San Jose La Sabana: Prevé comenzar a recibir huéspedes en Costa Rica para el 2020 y contará con 132 habitaciones y suites, gimnasio y spa. El edificio, situado en una torre de usos múltiples, incluirá tiendas en la planta baja y unidades residenciales en el último piso.

· Hilton Garden Inn Santa Ana: Ubicado en el área metropolitana del gran San José en Costa Rica, Hilton Garden Inn Santa Ana contará con 138 habitaciones y espacio para reuniones de 1500 pies cuadrados (casi 140 metros cuadrados). La propiedad, cuya inauguración está prevista para 2019, ofrecerá a sus huéspedes un restaurante de servicio completo y una piscina cubierta.

· Hampton Inn by Hilton San Jose La Sabana: Su inauguración está programada para 2021 y será un centro estratégico para quienes viajen por placer o negocios. El hotel tendrá 150 habitaciones con 12 suites y contará con espacio de 2000 pies cuadrados (casi 186 metros cuadrados) para reuniones.

· Hilton Garden Inn Tegucigalpa: La inauguración de este hotel de 173 habitaciones, el primero de la marca Hilton Garden Inn en Honduras, está prevista para 2021. La propiedad formará parte de un complejo para usos múltiples donde también se encontrará el centro comercial Real de Minas Mall, con espacio para oficinas y opciones de entretenimiento. Hilton Garden Inn Tegucigalpa contará con opciones gastronómicas, una piscina al aire libre, un gimnasio y casi 13 000 pies cuadrados (casi 1208 metros cuadrados) de espacio flexible para eventos.

· Hampton Inn by Hilton David: La inauguración de Hampton Inn by Hilton David en la provincia panameña de Chiriquí está prevista para 2019. El hotel contará con 120 habitaciones y opciones gastronómicas y de entretenimiento, lo que incluye un bar y minimercado de autoservicio en el vestíbulo del hotel durante las 24 horas, además de acceso al casino.

Todos los hoteles formarán parte de Hilton Honors, el galardonado programa de lealtad para huéspedes de las 14 marcas de Hilton. Los miembros que hacen sus reservas directamente tienen acceso a beneficios instantáneos, lo que incluye un sistema flexible de pagos que permite a los miembros elegir prácticamente cualquier combinación de puntos y dinero para reservar una estadía, un descuento exclusivo para miembros, conexión Wi-Fi gratuita estándar y acceso a la aplicación móvil Hilton Honors.

Hilton actualmente tiene una cartera de más de 100 hoteles y resorts en funcionamiento dándole la bienvenida a sus visitantes en América Latina, con 14 propiedades en Centroamérica – incluyendo la apertura más reciente, Indura Beach & Golf Resort, Curio Collection by Hilton.