Ciudad de México. La Unidad de Espectro Radioeléctrico del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) recordará el 2017 como un año muy cargado de trabajo. En el ciclo que se acaba, la UER condujo una licitación de radio comercial, una de televisión digital; otra sobre radiocomunicación privada, más una consulta para uso secundario del espectro y al mismo tiempo avaló migraciones de emisoras de AM a FM y validó además frecuencias para uso público o social, y todavía apuesta a que antes del 20 de diciembre presentará las bases de la próxima licitación de espectro móvil en la banda del 2.5 GHz, para, ahora sí, tomarse un vacación ante un 2018 muy político-electoral que también vendrá lleno de subastas para telecomunicaciones y radiodifusión.

Alejandro Navarrete es el director general de la UER. El quehacer de él y de todo el equipo que integra su unidad permitieron al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) conseguir que por la vía de los procesos licitatorios se amplié más la competencia y la pluralidad en la radio y la televisión mexicanas este año; de hecho, varias de las 141 estaciones de radio y de los 32 nuevos concesionarios de TV que ganaron una frecuencia en las últimas semanas ya están empezando a encender el switch de su señales en distintos lugares de México.

Pero el trabajo de la Unidad de Espectro Radioeléctrico y de todo del regulador telecom al respecto de las licitaciones de espectro no fue ajeno de las arremetidas de la industria por los incumplimientos de algunos de los concursantes que fallaron en el último minuto con la presentación de documentos o con los pagos de derechos por las frecuencias de las que habían resultado ser participantes ganadores.

El raspón que más habrá dolido a las licitaciones promovidas por la UER habrá sido el provocado por el postor Tecnoradio, que ofertó 287.5 millones de pesos por 37 estaciones de AM/FM pero que no pagó y que además obstaculizó que otros interesados compitieran por esas frecuencias, principalmente por la vía de una serie de elevadas ofertas económicas; acción que fue aprovechada por los concesionarios ya establecidos para torpedear al IFT y la UER, pero olvidando que los jefes de aquel licitante tenían su origen en el seno de la misma industria.

Navarrete perfila que el 2018 será marcado por la licitación, por fin, del espectro de los 2.5 Gigahercios; 60 Megahertz de ancho de banda que vendrán a desahogar el tráfico de las congestionadas redes móviles y para soportar más servicios 4G. Pero también será un año en el que se escuchará de una segunda licitación de radio y se verá también una nueva licitación de TV -la tercera en tres años seguidos-, y se establecerá además la figura legal de “autorización” por la de “concesión de uso social”, para que las empresas no se aprovechen ya más del espectro pretextando que es para uso en eventos culturales o gratuitos, cuando terminan siendo espectáculos lucrativos y con mínima divulgación de la identidad mexicana, adelanta Alejandro Navarrete, el funcionario más popular del IFT entre la prensa especializada, en entrevista con este medio.

-Alejandro, el año se acabó y parece que sólo falta una licitación por echar a caminar… Siendo así, ¿qué experiencia le dejan las otras licitaciones?

-Es una buena experiencia. Por supuesto que hay muchas cosas que aprender y que mejorar en los siguientes procesos. Pero creemos que el resultado es muy positivo; habrá 141 estaciones nuevas de radio en todo el país y otros 32 nuevos canales de televisión, lo cual va a abonar a la competencia y creemos que esto va a obligar a los radiodifusores establecidos a ser más creativos; a generar nuevas alternativas para las audiencias, para ser más competitivos respecto de quienes se van a agregar al mercado en diferentes partes del país.

-Hablando de licitaciones sobre radiodifusión, particularmente sobre radio, la IFT-8; ya la tenían programada para consulta pública sobre 53 estaciones para noviembre y siempre no salió, ¿qué pasó?

-Se retrasó, porque no esperábamos que la IFT-4 (la licitación anterior de radio) fuera a tardar tanto. Ocurrió que algunos participantes no pagaron, se descalificaron, se cobraron garantías de seguridad, se declararon nuevos participantes ganadores y en una segunda ronda, algunos pagaron y otros no pagaron; entonces se vieron descalificados y se fue a una tercera ronda con nuevos plazos de pago y el último pago se empezó a pagar el 24 de noviembre pasado.

Entonces, si el 24 de noviembre apenas se acabó de pagar, todavía no había terminado formalmente la licitación anterior de radio; por tanto, no era posible empezar la nueva licitación y esto, además, porque tampoco sabíamos qué frecuencias iban a quedar libres.

-¿Eso quiere decir entonces que habrá nueva licitación con las estaciones que se quedaron en 2017, más las que nadie quiso en las consultas y por las que nadie presentó ofertas en un principio?

-En el Programa Anual de Uso y Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias 2017 se dijo que se licitarían juntas las frecuencias del programa 2016 con 2017 y ahora, en el programa 2018 y que se verá publicado en el Diario Oficial de la Federación -te adelanto-, se van a licitar juntas las frecuencias de los programas 2016, 2017 y 2018; en un solo proceso licitatorio vamos a sacar todas las frecuencias.

-Las 44 que originalmente nadie quiso, ¿esas también las sacan o sólo las que si recibieron ofertas pero que no se adjudicaron?

-Si las quieren, las sacamos. Pero las que se ganaron y no se pagaron; que sí recibieron ofertas, pero que no se pudieron asignar por alguna u otra razón, esas sí se incluyen en automático. Se van a licitar todas juntas en este programa que va salir en el Diario Oficial de la Federación. La ley establece que tenemos que publicar antes del 31 de diciembre el programa anual de bandas y una vez publicado se abre un plazo de 30 días para que un interesado manifieste al IFT su deseo de que se considere otra banda de frecuencias u otras coberturas geográficas y el IFT tiene otros 30 días hábiles para valorar lo que llegó y es entonces hasta ese segundo plazo es que tenemos que tener el programa de 2018.

En esta primera programa de 2018 -próximo a salir- se están incluyendo 24 frecuencias de FM; vamos a ver cuántas más llegan o nos piden y cuántas más quedan en la versión final, más las que se definieron en los programas del 2017, 2016 y las que hayan quedado desiertas, pero que hayan recibido una oferta del programa 2015. La idea es que todas se vayan a licitar conjuntamente.

-Para tenerlo muy claro y haciendo cuentas rápidas, ¿serán alrededor de 100 frecuencias las que se estarán licitando? ¿No será muy complejo licitar señales en un año electoral como el 2018 y se corra el riesgo de que una industria tan sensible a los efectos políticos decida no participar?

-Serán más de 100; calculo que unas 140, aunque en localidades diferentes. Y otro factor que es muy importante, que derivado de la licitación anterior, se recibieron diferentes posturas y quedaron algunas muy por arriba del valor mínimo de referencia. O sea que es fundamental determinar los nuevos valores de referencia para la nueva licitación; lo veremos de marzo a abril y tendremos que trabajar con la Secretaría de Hacienda para determinar cuáles van a ser los valores mínimos de referencia de las frecuencias que se van a licitar. Tenemos que trabajar simultáneamente en varios frentes.

Y creemos que la elección no nos quitará luz; conforme estaría dispuesto el programa de frecuencias del 2018, la licitación de radio comenzaría en el segundo semestre del 2018, una vez pasadas las elecciones.

-Sobre esto de bandas de frecuencias y dentro de lo que corresponde a la UER… ¿Cómo van con eso de la creación de figuras específicas para que privados no abusen de las concesiones de uso social, aunque pagan contraprestaciones, solicitándolas para explotar espectro en eventos con supuesto fin cultural o gratuito, pero que definitivamente terminan siendo lucrativos y difunden poco la cultura mexicana? Están los ejemplos de la Fórmula 1 o de la NFL como los más recientes…

-Se está trabajando este asunto con la Unidad de Asuntos Jurídicos y salieron a consulta pública unos lineamientos para uso secundario de espectro. No estoy cierto que (el proyecto final) pueda salir a este mismo año, pero si no es este año, sí será en las primeras semanas del siguiente, cuando ya puedan resolverse estos lineamientos para uso secundario de espectro y también para aplicaciones de baja de potencia.

Lo que se prevé hoy con lo del uso secundario de espectro es que se les dé una concesión. Y la propuesta del lineamiento es que gracias al Artículo 79 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) se está planteando una autorización para uso secundario. Dar una concesión para un evento que dura un fin de semana, parece extraño; cuando una concesión a 20 años para explotar telefonía sí tiene sentido; una conexión para eventos de tres días como la Fórmula 1 me parece que ese título o instrumento no pudiera ser necesariamente la mejor figura, pero es la figura que nos da la ley ahora y por eso estamos buscando otras alternativas dentro de lo que la ley permite para quienes tengan estas necesidades, puedan hacer uso del espectro.

La idea de este uso secundario no quiere decir que lo tienen que usar así como así. El plan es establecer que el título habilitante ya no sería una concesión de uso social, sino una autorización en términos de lo que establece el Artículo 79, inciso C, numeral cuatro. No sé si aprovechen; con la autorización tienen que pagar el espectro.

-Más sobre bandas y una cuya historia ha sido muy polémica… parece que la banda de los 2.5 GHz tampoco saldrá este año y desde 2015-2016 ya se perfilaba su licitación.

-Estamos trabajando a marchas forzadas en el proyecto final de las bases que habremos de presentar al Pleno del IFT. La idea es que antes de que acabe este año podamos nosotros, como Unidad de Espectro Radioeléctrico, tener un proyecto para presentarlo a los comisionados. Pero no sabemos que si derivado de las cargas de trabajo, aun cuando este mismo año lo podamos entregar, si los tiempos den para que ellos pudieran discutir sobre el tema este mismo año o a principios del otro. Pero la meta que tenemos como UER, es que este mismo año, antes de que nos vayamos de vacaciones, tenemos que tener ya un proyecto que podamos someter a la consideración del Pleno, por lo pronto a la secretaría técnica y de ahí se programe dependiendo de las cargas de trabajo.

-Pero parece que esto se está llevando mucho tiempo, que se hará más largo y encima con otras licitaciones alternadas.

-Todo depende de cuándo el Pleno tenga oportunidad de votar el asunto; esto quiere decir, no lo sé, si viene una consulta pública y si viene una consulta, serán 20 días hábiles más los envíos de comentarios; eso retrasaría unas semanas más, en febrero. Si se decide que no hay consulta pública y si lo votan como se lo presentamos, entonces en enero empezaría formalmente el proceso. Esperamos que dure el proceso todo el primer semestre del 2018, desde que se publique la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación, hasta que se entreguen los títulos de concesión.

Y sí, esto va a la par de otras licitaciones, que no puedo adelantar más, porque están en cosa de dictamen, además de la licitación de radio, una siguiente de TV y algunas frecuencias más que podrían licitarse, pero eso lo sabremos en marzo.

-Alejandro, ¿cuáles han sido los comentarios más extremos de la industria sobre la subasta del 2.5 que ha escuchado? ¿Qué piensa de lo que ya opinó Sprint sobre esta licitación y sabe usted si un operador extranjero ha manifestado interés por estas frecuencias?

-Los comentarios son todos muy diferentes; se están explorando todos, el más fuerte, es, incluso, que se niegue la participación de Telcel. Se han acercado con el propio pleno del IFT; han venido AT&T, Altán, Telefónica; muchos potenciales interesados han venido a dar su punto de vista, a manifestar sus inquietudes y todas ellas son atendibles. Se tiene que restringir al agente económico preponderante, dicen, pero la opinión de Telcel es que “tengo que llevar el tráfico mío y también el tráfico de los demás y si me restringes el espectro, cómo voy a poder atender los compromisos de los demás”. Todos tienen argumentos válidos y estamos atendiendo las opiniones de todos.

Respecto a Sprint, en particular sobre las interferencias que han dicho, los invitaría a que lo hagan a través de su opinión al regulador de Estados Unidos, que es con quien el IFT tiene una relación formal y con mucho gusto recibimos sus comentarios. Respecto que querían bloques regionales y no nacionales… si Sprint quiere participar, bienvenido, siempre que cumpla con los requisitos.

Con nosotros no se han acercado más, que no significa que no haya interés; pueden venir nuevos jugadores, pero no se ha acercado ningún operador extranjero, aunque con el Pleno vino Rivada Networks; ellos vinieron a manifestar su postura sobre la licitación del 2.5 GHz.

-La licitación del 2.5 va tan lenta, que… ¿Cree usted que el proceso empiece, por lo menos, antes de que la Red Compartida eche a andar su primera torre?

-Mientras estamos platicando, el resto del equipo está trabajando en las bases definitivas, para que antes de irnos de vacaciones lo podamos entregar. Antes del día 20 estará listo, pero les tenemos que dar tiempo (a los comisionados) para conocer el proyecto.

Sólo que se apruebe no tardará en el Diario Oficial de la Federación la publicación de la convocatoria. El 31 de marzo, cuando esté empezando la Red Compartida, ya habrá, sí o sí, un proceso de licitación del 2.5 GHz.