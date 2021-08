Como ya es conocido en Chile, el poder de las empresas mineras acapara gran porcentaje de las ventas del país llegando a más de US$ 73.000 millones, que en 2020 correspondió a un 18,8% de los ingresos acumulados de las 500 Mayores Empresas de Chile. De cerca le siguió el rubro del Retail, que representa un 17,8% de las ventas totales con un poco menos de US$ 70.000 millones.

Vea aquí el ranking de

Las mayores empresas de Chile 2021

El impacto de la pandemia por COVID-19 se ve reflejado claramente en los números de este ranking, para un país que sufrió una contracción de su PIB del 5,8% durante 2020. Y es que el conjunto de las 500 Mayores Empresas del país vieron descender sus ventas un 8,3% respecto al año anterior y registraron ingresos por US$ 390.800 millones (frente a los US$ 436.244 millones de 2019). Los rubros más afectados por el complicado contexto son Entretención y Aerotransporte, que ven caer sus ingresos en un 62,3% y 50,4% respectivamente. En el sector Entretención, son solo tres las empresas que se posicionaron dentro del ranking, Dreams (414º), Casino Monticello (492º) y Polla Chilena de Beneficencia (495º), mientras que en el sector Aerotransporte encontramos a LATAM Airlines Group (18º) y Sky Airline (292º).

La compañía aérea LATAM Airlines Group (18º) se vio fuertemente afectada por la pandemia y el consecuente cierre de fronteras, pasando de ingresos por US$ 10.070 millones en 2019 a sólo US$ 3.923 millones en 2020, una caída de un 61%. Además, tuvo una pérdida neta de más de US$ 4.545 millones que la posiciona como la empresa que más perdió en el año 2020. En la lista de las empresas que más perdieron, le sigue Banco Itaú Corpbanca (42º) que sufrió una pérdida neta de US$ 1.171 millones y la minera Lumina Copper (104º) con US$ 768 millones de pérdida neta.

Pero no todos perdieron en este año marcado por la crisis sanitaria. Dentro de las empresas que más ganaron se encuentra la minera Collahuasi (17º) obtuvo US$ 1.567 millones en utilidad neta. Le sigue de lejos Enel Americas (5º) con una utilidad neta de US$ 825,2 millones.

Distintas empresas lograron lo impensado, ser inmune al COVID-19 y cerrar un año tan complejo con crecimiento interanual en sus ventas. El top 5 de estas empresas lo lidera la Compañía Minera del Pacífico (58º) con un crecimiento interanual de 133,1%, gracias a la rápida implementación de protocolos COVID que le permitieron mantener la operación estable combinado con el alza en el precio de referencia del mineral de hierro en China. En el segundo lugar de los mayores crecimientos se encuentra Siemel (472º), holding multisector que vio subir sus ventas en un 102,6% principalmente gracias a su subsidiaria dedicada al desarrollo y gestión de grandes centros de distribución, bodegas, mini bodegas, locales comerciales y oficinas en Chile, Perú y Estados Unidos, además del buen desempeño de la subsidiaria agrícola dedicada a negocios frutícola y ganadero. El top 5 lo cierran Cámara Seguros de Vida (295º) con 101,6%, Codelco División Salvador (106º) con 93,9% y Saval (276º) con un aumento de 89,7% en sus ventas.

Analizando a nivel macro a las 500 Mayores Empresas de Chile de acuerdo a rangos de ventas, el número de compañías que facturaron hasta US$ 50 millones creció considerablemente, pasando de 19 empresas en 2019 a 34 empresas en 2020. Esta disminución a nivel global del nivel de ingresos de las 500 no es más que otro índice que ratifica los efectos adversos de la pandemia en la economía nacional.

Una forma de medir la rentabilidad de las empresas respecto al activo invertido es a través del índice de retorno sobre activos (ROA) el cual relaciona los beneficios netos con los activos totales de una empresa. Este índice ha tomado una importancia considerable en esta época de crisis ya que es un indicativo de sostenibilidad económica de cada empresa. Dentro de nuestras 500 empresas situadas en el ranking, se destaca la compañía multisectorial Almendral (231º) con un índice ROA de 60,6%. Le siguen dos empresas ligadas al rubro financiero, Itaú Chile Seguros de Vida (490º) con un ROA de 52,7% y BanChile Administradora General de Fondos (329º) con 40,2%.

No es novedad que el impacto tanto en la economía como en el mercado laboral generado por la crisis por COVID-19 ha sido de gran envergadura en Chile. Las empresas han tenido que tomar diversas acciones para mitigar sus efectos, algunas efectuadas exitosamente y otras no tanto. Resta ver en el ranking de 2022 como continúa este proceso de mitigación bajo un escenario aún adverso y lleno de incertidumbre.