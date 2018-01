Bogotá. Las lluvias y la caída del dólar amenazan la cosecha de café de Colombia en el 2018 y la rentabilidad de los productores, que enfrentan el riesgo de perder ingresos si no se revierte la tendencia y aumentan los precios internacionales, dijo el martes el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros.

La cosecha de café de Colombia, el primer productor mundial de arábigo, cerró el 2017 en 14,2 millones de sacos de 60 kilos, estable frente al año previo, pese a las fuertes lluvias y a la nubosidad que afectaron las principales regiones productoras en el último trimestre.

Sin embargo, las lluvias y la nubosidad que frenan la floración de los cafetales han continuado en las primeras semanas del año, una situación que podría extenderse durante el primer semestre.

"La verdad el clima no nos ha acompañado, nosotros ya para el primer semestre sentimos que, desde el punto de vista de las floraciones, no vamos a tener una buena cosecha. Si no termina de llover podemos estar en riesgo", dijo a periodistas el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Roberto Vélez.

A lo anterior se suma la apreciación del peso colombiano frente al dólar y la cotización de los precios internacionales del café, que han permanecido alrededor de US$1,20 por libra. La moneda local ha subido un 4,34% frente a las 2.984 unidades por dólar a que cerró el 2017.

"Lo que me preocupa, que tiene a los cafeteros con las alarmas prendidas, es la revaluación del peso, un dólar a 2.850 pesos se empieza a convertir en un problema grande", aseguró Vélez, quien recordó que actualmente los caficultores reciben alrededor de 750.000 pesos (US$262,7) por cada carga de 125 kilos, un precio que apenas cubre los costos de producción.

"Ojalá tengamos unos mejores precios internacionales, ojalá el precio del dólar vuelva a los niveles de los 3.000 pesos, mientras tengamos dólar de 2.850 y precio de US$1,20 por libra, el cafetero está a ras por no decir que casi perdiendo plata", explicó el dirigente gremial.

Vélez sostuvo que con un dólar a 3.000 pesos los cafeteros de Colombia pueden resistir un precio internacional de US$1,15 por libra, pero que en el nivel de 2.800 pesos la cotización debería subir a US$1,30 por libra para cubrir costos o tener algo de rentabilidad.