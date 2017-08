Miami. Más de 950 participantes llegados de 37 países, que representan a más de 130 Instituciones financieras y 450 empresas, se darán cita a partir de mañana, en Miami, para conocer de primera mano las últimas novedades y pensamientos que los más de 100 oradores, conferencistas magistrales, entidades gubernamentales de México, OCC, FBI y FINRA compartirán en CL@B 2017, la mayor conferencia de tecnología financiera e innovación de Latinoamérica.

Organizada conjuntamente por FIBA (Florida International Bankers Association) y FELABAN (Federación Latinoamericana de Bancos), la conferencia de este año cuenta con más de 100 patrocinadores y zona de exposición, en la que destaca el pabellón de Colombia, en que se presentan más de 30 firmas de software, FinTech, consultoras, y el pabellón de Canadá, que cuenta con ocho firmas participantes.

Entre los conferencistas cabe destacar a los directores de IT e Innovación de Banco do Brasil, Wells Fargo, BOA, BBVA, Visa, Citibank , World Bank, o IFC; y entre las firmas que expondrán sus visiones están UDT, Microsoft, SAP, Yellow Pepper, IBM Watson, Paypal, Procolombia e EY, que presentará el White Paper “Retos y Tendencias de la Transformación Digital para la Banca”, realizado en exclusiva para la conferencia.

"En un momento de enorme ansiedad para la industria, las instituciones existentes se dan cuenta de que la complacencia no es una opción", declara David Schwartz, Presidente y CEO de FIBA. "Las tecnologías emergentes y los modelos de negocio innovadores deben ser parte de la solución. Pero la respuesta probablemente no salga de la industria: la colaboración con emprendedores externos y startups fortalecerá los paradigmas vigentes, generará soluciones más rápidas y mejorará las experiencias de los clientes, tan vitales para la buena marcha de los operadores tradicionales. Y esto es lo que cubriremos durante el CL@B de este año ", agregó.

Por su parte, el Secretario General de la Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN, Giorgio Trettenero Castro, comenta; “En materia de tecnología e innovación hay mucho por decir, los avances en muchos campos han venido cambiando los modelos de muchos negocios a velocidades que hace muy poco nos hubiera resultado difícil de imaginar, por otro lado estamos frente a una nueva generación de negocios que cambiarán la productividad, recompondrán el empleo y definirán nuevas necesidades de capacitación. También impondrán nuevos desafíos a todos los negocios, por consiguiente, hoy los agentes económicos individuales se informan, escogen, compran y transan sus operaciones bajo el criterio del On-line. Esto preferiblemente desde la comodidad de su teléfono celular en cualquier lugar de la geografía mundial”.

Fernando Moreno, responsable de Desarrollo de Negocio de New Digital Businesses, BBVA, una de las firmas presentes, comenta: "Para BBVA, una entidad con una sólida presencia en América Latina, Cl@b ofrece una gran plataforma para compartir y debatir con los actores principales de la región cómo América Latina avanza en áreas de innovación y transformación digital de los servicios financieros. Y también de de cómo se adapta a los nuevos modelos de negocio y busca nuevas formas para atender las necesidades de sus clientes. BBVA, a través de sus áreas of Open Innovation (Open Talent) y NDB (New Digital Businesses), se mantiene muy activo en los ecosistemas de fintechs alrededor del mundo. El fintech tiene un gran futuro en la región como lo demuestran firmas como Openpay, nuestra primera adquisición en América Latina", afirma.

También las firmas de la zona de exposición consideran CL@B una cita clave. Así, Michelle Turney, Global Director – New Markets, Travelex, declara: "El mercado de divisas de consumo está experimentando un período acelerado de cambios y disrupción. La globalización ha dado lugar a nuevos mercados, con nuevas oportunidades de crecimiento para todos los negocios. Aunque el dinero en efectivo sigue siendo un método de pago de confianza para muchos, estamos viendo un cambio de transformación hacia las plataformas de pago digital, donde la velocidad de entrega, la ejecución perfecta y la capacidad de solución de problemas 24/7 son los indicadores del éxito. En CL@B 2017 podremos discutir los retos y oportunidades que las Instituciones Financieras en América Latina experimentan a la hora de ofrecer a sus clientes una experiencia ágil y explorar cómo están construyendo su estrategia para responder a las cambiantes demandas de los consumidores en tiempo real. Este enfoque centrado en el cliente es clave para la creación de soluciones personalizadas de FX de punta a punta para ayudar a las empresas a aumentar la rentabilidad y crear una ventaja competitiva sostenible".

FIBA fue fundada en 1979, la Asociación Internacional de Banqueros de la Florida es una entidad gremial que brinda apoyo integral a la industria global de servicios financieros a través de la formación, conferencias y defendiendo sus intereses. Entre sus miembros se incluyen algunas de las mayores y más influyentes instituciones financieras y organizaciones del mundo.www.fiba.net

La Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN, es una entidad sin fines de lucro que en la actualidad abarca más de 620 bancos regionales y fue creada en Mar del Plata, Argentina, en 1965 por asociaciones bancarias y otras agencias de 19 países latinoamericanos. www.felaban.com