Los accionistas del grupo minorista chileno Cencosud aprobaron el viernes un plan por el equivalente de US$ 325 millones para comprar de acciones de su propia emisión, como parte de su estrategia de inversiones.

En su propuesta, Cencosud había argumentado que podría tener beneficios de la variación del precio de la acción, que aún no reflejaba "el actual valor intrínseco" de la firma.

"Se acordó la aprobación del programa de adquisición de acciones de propia emisión, hasta por un máximo del 5% de las acciones suscritas y pagadas (...), en un plazo máximo de cinco años", dijo la firma en un comunicado tras la junta extraordinaria de accionistas.

Cencosud, que participa en los rubros de supermercados, mejoramiento del hogar, tiendas por departamento, centros comerciales y servicios financieros, tiene operaciones en Argentina, Brasil, Chile, Perú y Colombia.

El programa se financiará totalmente con flujos provenientes de la operación y no contempla aumento del endeudamiento, según la propuesta.

La legislación local permite a las firmas poseer acciones propias mientras sea aprobado con dos tercios de los títulos con derecho a voto. También establece que solo podrá usar hasta el monto de las utilidades retenidas y no podrán ser representativas de un monto superior al 5% de sus acciones suscritas y pagadas.

La aprobación de este plan se llevó a cabo solo un día después del anuncio de la multilatina de invertir U$ 1.800 millones, entre 2021 y 2023 para seguir creciendo en la región. La encargada de dar a conocer mediante un documento esta estrategia fue Heike Paulmann, presidenta interina, quien asumió tras el alejamiento aparentemente momentáneo de su padre Horst Paulmann, fundador y controlador del grupo, que ha tardado más de lo esperado en regresar a tomar su posición.

Del total de inversión prevista, US$ 740 millones se destinarán a la remodelación de locales y US$ 340 millones para aperturar 144 tiendas. En tanto, US$ 300 millones irán a tecnología, logística y el canal digital.