Bogotá. La petrolera Ecopetrol enfocará sus esfuerzos de exploración en los próximos años en yacimientos no convencionales en el centro y norte de Colombia, una zona con un alto potencial de crudos livianos, como parte de su estrategia para incrementar sus reservas, anunció el presidente de la empresa.

Paralelamente a la búsqueda de petróleo en yacimientos no convencionales, Ecopetrol continuará desarrollando sus campos maduros para aumentar el recobro, la exploración costa afuera en el Caribe colombiano, Estados Unidos, México y Brasil, además de la búsqueda de empresas para posibles compras.

Las labores de exploración de no convencionales se desarrollarán en el Magdalena Medio, una zona en donde convergen las formaciones geológicas La Luna y Tablazo que de acuerdo con los expertos podría tener 30.000 millones de barriles de petróleo original en sitio, reveló el presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, en una reciente entrevista con Reuters.

Echeverry aseguró que la búsqueda de yacimientos no convencionales, en los que también están interesados empresas como Occidental y Shell, debe ser el proyecto país más importante de la próxima década para Colombia porque además de aumentar sus reservas, generaría miles de empleos y riqueza.

"Ahí tenemos un área de 150 kilómetros de largo por unos 50 kilómetros de ancho, es una formación un poco ovalada. Es la misma formación La Luna que viene del Golfo de Maracaibo y una formación Tablazo", dijo Echeverry al revelar que los expertos calculan que el aceite recuperable sería entre 2.500 y 7.000 millones de barriles.

"Hasta que no perforemos no vamos a saber realmente cuál es la delimitación y cuál es el potencial. Pero aparentemente después de Estados Unidos y de Vaca Muerta en Argentina nuestro play de no convencionales parece ser el más substancial en términos de petróleo en el hemisferio occidental", afirmó.

Los yacimientos no convencionales son formaciones de roca que contienen hidrocarburos en unas condiciones geológicas que no permiten el movimiento del fluido, lo que hace difícil la extracción del crudo con técnicas como el "fracking" que requieren altas inversiones.

Interés de empresas con experiencia. Al cierre del 2016, las reservas de Ecopetrol se ubicaron en 1.598 millones de barriles de petróleo equivalente, cifra que representa 6,8 años de consumo.

"Esto es el proyecto país más grande de la próxima década. Nos vamos a tomar tiempo, pero si tenemos el norte seguro iremos por esas reservas. No somos expertos en no convencionales y buscaríamos socios que conozcan", dijo el economista de 54 años que antes fue ministro de Hacienda.

El funcionario dijo que Ecopetrol tiene grandes expectativas de su entrada a México después de que ganó en junio dos bloques para explorar y producir hidrocarburos en aguas poco profundas en asociación con Petronas y Pemex.

Ecopetrol produce más del 60% del petróleo de Colombia y tiene presencia en Brasil, Perú y Estados Unidos (Golfo de México) y México. La empresa es propietaria de las dos principales refinerías de Colombia y de la mayor parte de la red de oleoductos y poliductos del país sudamericano.

Echeverry descartó una emisión de acciones en el futuro inmediato para que Ecopetrol obtenga recursos destinados a su expansión. Un 88,49% de la propiedad de la empresa es del Estado y el restante 11,51% está en manos de inversionistas privados.

"No contemplamos en el corto plazo emisiones accionarias", concluyó al destacar la buena posición de caja de 3.484 millones de dólares de la empresa al cierre del primer semestre del 2017.